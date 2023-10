V Berlinu sta bila v spopadih med protestniki in policisti po navedbah policije poškodovana dva policista. Policija je poleg shoda pred Brandenburškimi vrati razgnala tudi shod na Alexanderplatzu, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi. Berlinske oblasti so prepovedale večino propalestinskih zborovanj in protestov, saj naj bi predstavljali varnostno grožnjo, ker bi »lahko protestniki vzklikali protiizraelska ali antisemitska gesla«. Protesti, ki so jih oblasti odobrile, je policija podrobno spremljala.

Previden pristop do propalestinskih protestov podpira večina nemških politikov. Nekateri zagovorniki državljanskih pravic in tudi skupina judovskih umetnikov ter pisateljev pa so izrazili pomisleke, da bi lahko tovrstno omejevanje ogrožalo ustavne pravice. Na tisoče se jih je na ulice nemških mest sicer udeležilo shodov tudi v podporo Izraelu.

Tisoči na londonskih ulicah

Množične proteste danes pričakujejo tudi v Veliki Britaniji. Največ propalestinskih protestnikov naj bi se zbralo v Manchestru, Glasgowu in Londonu, kjer se je množica s slogani, kot je »Osvobodite Palestino, končajte izraelsko okupacijo«, danes popoldne začela zbirati ob reki Temzi, poroča britanski BBC.

Britanska notranja ministrica Suella Braverman je policijo sicer pozvala, naj presodi ali gre pri sloganu »Od reke do morja, Palestina bo svobodna« za »izražanje nasilnih namer po izbrisu Izraela z obličja sveta«.

Na londonskih ulicah je v pripravljenosti več kot tisoč policistov, kar je približno toliko kot prejšnjo soboto, ko je bilo aretiranih nekaj deset ljudi.

Judovski Newyorčani zavzeli glavno železniško postajo

V petek zvečer so aretacije doletele tudi protestnike na glavni železniški postaji v New Yorku, kjer so proti izraelskemu bombardiranju Gaze protestirali večinoma judovski Newyorčani. Po navedbah newyorške policije je bilo aretiranih vsaj 200 ljudi, po podatkih organizatorjev pa jih je policija pridržala več kot 300.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki aretiranih protestnikov v lisicah, ki so nosili majice z napisi, kot je »Ne v našem imenu«. Protest na glavni železniški postaji so sicer organizirali pripadniki skupine Judovski glas za mir, ki so sede zavzeli glavno dvorano na postaji.

Erdogan: Za vojno v Gazi je kriv Zahod

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na propalestinskem shodu v Carigradu, ki se ga je po njegovih navedbah udeležilo milijon in pol ljudi, za vojno v Gazi okrivil Zahod. V kritičnem govoru na protestu, ki ga organizira njegova Stranka za pravičnost in razvoj, je Izraelce označil za vojne zločince.

Turški predsednik je izzval zahodne voditelje z očitkom, da ponovno ustvarjajo »vzdušje križarskih vojn«. Erdogan se je obregnil tudi ob dvojna merila Zahoda, ki da »hkrati žaluje za otroki, ubitimi v Ukrajini in ne obsodi pobojev civilistov v Gazi«.

»Vsaka država ima pravico, da se brani. A to kar se dogaja v Gazi, ni samoobramba, temveč pokol,« je še dodal Erdogan.

Protest na nekdanjem letališču Atatürk poteka dan pred 100. obletnico ustanovitve Turške republike. Kljub temu, da je Erdogan dejal, da se je shoda udeležilo milijon in pol ljudi, AFP navaja, da naj bi jih bilo nekaj sto tisoč.

Erdogan po več kot dvajsetih letih na čelu Turčije velja za enega najtesnejših mednarodnih zaveznikov Palestine.