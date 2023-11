Jutri bo v središču Londona svečanost ob vsakoletnem dnevu spominjanja na žrtve vseh vojn (znan tudi kot dan premirja), ko zaznamujejo tudi obletnico konca prve svetovne vojne. Ta se je uradno končala ob enajstih dopoldne enajstega dne enajstega meseca leta 1918. Zato se vsako leto na ta dan ob enajstih dopoldne v Londonu in drugod po Britaniji začne dveminutni molk. Jutri pa bo v Londonu tudi morda do zdaj največji protest v podporo Palestincem z glavno zahtevo po razglasitvi premirja v Gazi. Konservativna vlada pa trdi, da se boji kršenja javnega reda in miru ter nasilja. Premier Rishi Sunak je zato na Downing Street 10 vpoklical poveljnika londonske metropolitanske policije (Met) Marka Rowleyja, da bi od njega osebno zahteval prepoved propalestinskega zborovanja. Pa mu je Rowley povedal, da ni ne zakonske ne kakšne druge podlage za prepoved. Ironično je, da so celo organizatorji dneva spominjanja podprli istočasno propalestinsko zborovanje.

Grožnja z odstavitvijo

Sunak je policijskemu poveljniku dejal, da bo osebno odgovoren za morebitne izgrede in nasilje med propalestinskim protestom. Z drugimi besedami: da mu v tem primeru grozi odstavitev. Toda ta utegne prej doleteti notranjo ministrico Suello Braverman, znano po ostrih desničarskih stališčih do azilantov, beguncev in celo brezdomcev. V včerajšnjem Timesu je objavila članek, ki je sprožil plaz kritik in zahteve opozicije po njenem odstopu oziroma odstavitvi. V članku je londonsko policijo obtožila, da se na eni strani upravičeno ostro odziva na agresivne proteste skrajne desnice in nacionalistov, na drugi pa v glavnem prezre »propalestinsko drhal«, celo takrat, ko krši zakon. Za dobro mero je dodala, da obstaja vtis, da visoki oficirji favorizirajo nekatere protestnike. Uporabila je besedo »mob«, s katero v angleščini označujejo veliko množico ljudi, ki ne spoštuje reda in miru ter je pogosto nasilna. V članku je udeležence propalestinskih pohodov razglasila za »pohodnike sovraštva«.

Opozicija zaradi vsega tega od vlade zahteva uradni odgovor na vprašanje, ali vlada še vedno verjame v neodvisnost delovanja policije, in če verjame, zakaj je Bravermanova še na položaju. Njeni kritiki pravijo, da je s svojim vnetljivim besednjakom znatno povečala verjetnost izgredov in nasilja, ker tudi skrajna desnica grozi, da bodo njeni privrženci jutri preplavili London (za kaj takega jih je sicer veliko premalo, za sprožanje izgredov in nasilja pa več kot dovolj). Policija je sporočila, da pričakuje veliko propalestinsko protestno zborovanje, Rowley pa dodaja, da ga bodo ustavili samo v primeru resne grožnje redu, miru in varnosti.

​Sunak ni blagoslovil članka

Premierjev predstavnik je potem sporočil, da Sunak ni odobril članka notranje ministrice. BBC pa trdi, da ji je tiskovni urad Downing Streeta 10, ki naj bi blagoslavljal članke ter radijske in televizijske nastope ministrov, predlagal spremembe in da ni vseh upoštevala, kar je kršenje ministrskega kodeksa. Premier lahko za kaj takega ministre kaznuje. Najmilejša kazen je javno opravičilo, najostrejša pa odstavitev. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer je Bravermanovo obtožil spodkopavanja policije in ocenil, da Sunakovo vlado vodi notranja ministrica brez zavor in zapor ter da je Sunak politično prešibak, da bi ukrepal. Vseeno se zdi, da je odstop ali odstavitev Bravermanove, ker se je Sunak ogradil od njenega članka, bolj vprašanje časa.