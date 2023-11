#intervju Janez Kajzar, mehanik: Napaka mehanika lahko nekomu ogrozi življenje

Vsi, ki smo lastniki avtomobila, dobro poznamo tisti občutek nelagodja, ko se nekaj pokvari. Želimo si, da bi bila napaka odpravljena čim prej in da za delo mehanika in rezervne dele ne bi pregloboko segli v žep. Toda popravila avtomobila praviloma niso poceni. Njegovo ime je Janez Kajzar in je mehanik že vrsto let, uradno pa vodja servisne delavnice v AMZS centru v Postojni. Z njim smo se pogovarjali o izzivih, ki jih njegov poklic prinaša.