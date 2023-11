Za Dallas je to sedma zmaga v letošnji sezoni. Razmerje zmag in porazov 7-2 jih trenutno uvršča na drugo mesto zahodne konference le za lanske zmagovalce lige Denver Nuggets. Petkov večer po lokalnem času je pomenil, da je tekma štela tudi za medsezonski turnir lige, kjer Dallas igra v zahodni skupini B in je zdaj pri eni zmagi in porazu.

Zasedbo iz Teksasa je s 44 točkami znova vodil slovenski as Dončić. Ta je tokrat zadel 17 od 21 metov iz igre, iz devetih poskusov za tri točke pa je bil natančen šestkrat. Dobro je bil strelsko razpoložen tudi Kyrie Irving, ki je pristavil 27 točk, Tim Hardaway ml. pa 17. Za Clippers je Kawhi Leonard dosegel 26 točk, Bones Hyland 17, James Harden in Russell Westbrook pa po 14.

Dallas je odločilno razliko proti ekipi iz mesta angelov naredil v drugi četrtini, ki jo je dobil s 47:18. K temu je pripomogel tudi Dončić, ki je 27 svojih točk dosegel v prvem polčasu. Dallas je z delnim izidom 35:4 ob polčasu povedel s 77:51, po tretji četrtini pa s 115:89 in dvoboj je bil praktično odločen.

»Vedno pravim, da ne igrava samo midva,« je Dončić po tekmi dejal o sebi in Irvingu: »Vsi prispevajo. Ne gre samo za naju, vsi nama pomagajo. Ko igramo dobro, k temu pripomorejo tudi vsi ostali. Vsaka tekma je pomembna. Še posebej v medsezonskem turnirju moraš zmagati vsako možno tekmo in to tudi poskušamo.«

Mavericks bodo v nedeljo v New Orleansu začeli serijo štirih gostovanj.

LeBron James je z 32 točkami Los Angeles Lakers vodil do zmage po preobratu s 122:119 nad Phoenix Suns. Po udarcu v spodnji del leve noge je 38-letni veteran prikazal še eno predstavo, ki ni bila v skladu z njegovo starostjo, in je jezernikom pomagal prekiniti niz treh porazov. Dodal je še 11 skokov in šest podaj.

Za sonca je Kevin Durant dosegel 38 točk, Phoenix pa je pred tem vodil za 14 točk, ob polčasu pa je bilo 63:55. A Los Angeles je z delnim izidom 14:0 in polaganjem Austina Reavesa v zadnji četrtini povedel prvič po prvi četrtini, do konca pa so prednost tudi zadržali.

Boston Celtics so po dveh zaporednih porazih doma prepričljivo s 121:107 premagali Brooklyn Nets. Jaylen Brown je zbral 28 točk, Jaylen Tatum pa 23.

Do šeste zmage v sezoni, pete zaporedne, so prišli košarkarji Minnesote. Timberwolves so s pomočjo 29 točk Karla-Anthonyja Townsa in 28 Anthonya Edwardsa s 117:110 v gosteh ugnali San Antonio Spurs. Za slednje je letošnji prvi izbor na naboru lige Victor Wembanyama vpisal 29 točk, devet skokov, štiri podaje in štiri bloke.

Najkoristnejši igralec lanskega rednega dela sezone Joel Embiid je v zmagi Philadelphie nad Detroitom dosegel 33 točk. Tyrese Maxey je za 76ers, ki so zdaj pri sedmih zmagah in enem porazu na vrhu vzhodne konference, dodal 29 točk. Embiid je pobral še 16 skokov, Philadelphia pa je nadoknadila zaostanek 16 točk in Detroitu zadala sedmi zaporedni poraz.

Na preostalih tekmah so Charlotte Hornets premagali Washington Wizards s 124:117, Utah Jazz s 127:121 Memphis Grizzlies, ki ostajajo pri zgolj eni zmagi, Houston Rockets so doma s 104:101 ugnali New Orleans Pelicans, kralji iz Sacramenta pa s 105:98 Oklahomo City Thunder.