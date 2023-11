Prometni zamaški lahko povzročajo različni dejavniki, vključno z visoko gostoto prometa, omejitvami na cestah, deli na cestah ali drugimi vzroki. To lahko vpliva na učinkovitost javnega prevoza in povzroči nelagodje za potnike, ki uporabljajo avtobuse.

Gostota prometa se tako v Ljubljani kot tudi drugih večjih mesti po državi v zadnjih letih povečuje. Kot smo že pisali, smo predvsem v zadnjih tednih v središču prestolnice v času popoldanske prometne konice priča prometnim zamaškom, zaradi katerih v kolonah niso obtičali le osebni avtomobili, temveč tudi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa in njihovi potniki. Po nekajkrat na teden se tako zgodi, da na Slovenski cesti, ki je čez središče mesta zaprta za običajni promet, stoji dolga kolona avtobusov. Naša sogovornica, ki se je minuli teden z Dolgega mosta odpravila proti glavni železniški postaji, je za pot potrebovala uro in tri četrt (v običajnih razmerah bi pot do Bavarskega dvora trajala nekaj manj kot dvajset minut), sogovornik, ki se je iz centra namenil proti postaji Ruski car, pa je na avtobusu preživel nekaj manj kot dve uri (glede na vozni red LPP bi naj pot trajala 15 minut).

Zakaj prihaja do takšnih zamud? Ljubljanski župan Zoran Janković je s prstom pokazal na voznike, ki zapeljejo v polna križišča, tam obtičijo in posledično drugim voznikom onemogočijo vožnjo skozi križišče. Župan je prepričan, da na problematičnih križiščih ob prometnih konicah »absolutno mora biti policija«. Na vprašanje, ali promet v križiščih urejajo tudi redarji, je odgovoril: »V principu samo policija, redarji so za druge namene.« Toda na ljubljanski policijski upravi (PU) so nas opozorili na 15. členu zakon o pravilih cestnega prometa, ki določa pooblastila mestnega redarstva v prometu. Tam piše, da občinski redarji lahko izvajajo nadzor nad členom zakona, ki prepoveduje vožnjo v križišče pri zeleni luči na semaforju, »če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na križišču tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne«. Za voznike, ki tega člena ne spoštujejo, je zagrožena globa v višini 80 evrov.

Zastojem v strogem centru mesta in okolici botruje tudi veliko število gradbenih del na cestah, zaradi česar so ponekod zaprti posamezni pasovi, s čimer se pretočnost prometa še zmanjša.