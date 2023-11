Spopade okoli največje bolnišnice v Gazi Al Šifa, ki se nahaja v središču mesta, je potrdil tudi Izrael, ki je sporočil, da so pehota in posebne enote ob podpori iz zraka napadle vojaške četrti Hamasa v bližini bolnišnice, v katero se je zateklo več tisoč ljudi iz celotne enklave, poroča britanski BBC. V tej bolnišnici naj bi imel Hamas po trditvah Izraela skrite poveljniške centre, pod zemljo pa predore.

Izraelska vojska medtem preverja trditve, da so ponoči rakete zadele območje blizu bolnišnice. Na družbenih omrežjih namreč kroži video posnetek, na katerem je videti posledice padca izstrelka na dvorišču bolnišnice.

Direktor bolnišnice Al Šifa pa je danes zjutraj sporočil, da je bila v izraelskem napadu na bolnišnični kompleks poškodovana ena od tamkajšnjih klinik, ki jo uporabljajo za nujne zdravstvene primere, vanjo pa so se zatekli razseljeni s celotnega območja Gaze, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala, da je bilo v izraelskem bombardiranju blizu bolnišničnega kompleksa ubitih šest ljudi na območju, kjer so razseljene osebe nameščene v šotorih.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, pa je sporočilo, da so izraelski tanki vdrli v bolnišnični kompleks Rantesi v mestu Gaza, ki se nahaja okoli dva kilometra severno od bolnišnice Al Šifa. Kot navaja Ansa, je Rantesi edina bolnišnica v Gazi za otroke z rakom.

Blinken: ZDA si prizadevajo za zaščito Palestincev

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes pozdravil novico, da bo Izrael dnevno izvajal štiriurne premore obstreljevanja Gaze. Kljub temu je opozoril, da je bilo ubitih preveč Palestincev ter zagotovil, da si ZDA prizadevajo za zaščito prebivalcev in krepitev dobave pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ubitih je bilo bistveno preveč Palestincev,« je med obiskom v indijskem New Delhiju sporočil Blinken. Kot je zatrdil, si želijo narediti vse, kar je možno, da zaščitijo prebivalstvo in povečajo količino humanitarne pomoči, ki jih doseže. Blinken, tako kot predsednik ZDA Joe Biden, Izraela sicer ni pozval k prekinitvi ognja. Ko je pred enim tednom obiskal Izrael, pa je ponovil, da ima ta "pravico in dolžnost, da se brani in zagotovi, da se dogodki 7. oktobra nikoli ne ponovijo".

Netanjahu znova zanikal namero Izraela po okupaciji Gaze

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek znova zavrnil možnost prekinitve ognja na območju Gaze. »Prekinitev ognja s Hamasom bi pomenila predajo,« je dejal v pogovoru za ameriško televizijo Fox News in pojasnil, da za vojaško ofenzivo ne obstaja nikakršna časovnica. »Mislim, da izraelska vojska napreduje izjemno dobro,«j e dejal in dodal, da bodo nadaljevali, dokler bo treba.

Netanjahu je v četrtek zatrdil, da Izrael ne namerava v Gazi ostati na dolgi rok. »Ne prizadevamo si zasesti Gaze, ne prizadevamo si okupirati Gaze in ne prizadevamo si vladati v Gazi,« je dejal. Je pa poudaril, da bo na območju potrebna civilna vlada, obenem pa bo Izrael moral zagotoviti, da se napad, kakršen se je zgodil 7. oktobra, ne ponovi.

Izraelske sile bodo po njegovih besedah ostale pripravljene, da po potrebi ponovno »vstopijo v Gazo in ubijejo ubijalce«. »To bo preprečilo ponoven pojav gibanja, kakršno je Hamas,« je bil prepričan v pogovoru, ki ga povzemata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Izrael je napovedal uničenja Hamasa, potem ko so pripadniki skupine 7. oktobra vdrli prek meje in na izraelskem ozemlju ubili 1400 ljudi, večinoma civilistov, še 240 so jih zajeli kot talce. V povračilnih napadih izraelske vojske je bilo doslej na območju Gaze ubitih več kot 10.800 ljudi, po navedbah tamkajšnjih oblasti večinoma civilistov, med njimi številni otroci.

Sovražnosti na območju so ponovno vzplamtele prav, ko se je Izrael bližal mirovnemu dogovoru s Savdsko Arabijo, potem ko je že normaliziral odnose z več drugimi arabskimi državami. Netanjahu meni, da konflikt ne bo spodkopal diplomatskega uspeha in da se bodo lahko pogajanja obnovila, ko Izrael uniči Hamas. »Pogoji bodo takrat zreli. Pravzaprav mislim, da bodo po zmagi še bolj zreli,« je še dejal.