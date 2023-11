Izrael - Gaza: Starih krivic ne moreš popraviti z novimi

Teroristični napad pripadnikov Hamasa na civilne cilje, poboji civilistov in zajetje civilnih talcev v Izraelu so moralno zavržni, z gledišča človečnosti nesprejemljivi, pravno nedopustni in jih moramo obsoditi in izraziti svoje ogorčenje. Zato sočustvujemo s civilnimi žrtvami terorizma in od vpletenih strani terjamo, da se dogovorijo za brezpogojno izpustitev civilistov, ki so bili zajeti kot talci.