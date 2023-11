V okviru festivala kulinarike November Gourmet Ljubljana se vsako leto zvrstijo raznovrstne prireditve, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino. Festival poteka pod okriljem blagovne znamke Gourmet Ljubljana, ki povezuje raznovrstno in pestro dogajanje na področju kulinarike v Ljubljani in Sloveniji. Festivalski program je izbor najboljšega, kar lahko domači in tuji gostje okušajo pri nas. Sodelujoči slovenski kuharji predstavljajo na novo oživljene tradicionalne jedi naših prednikov kot inovativne kreacije, ki so jih pogosto navdihnile njihove izkušnje doma in v svetu. Ob tem organizatorji priporočajo kulinarične oglede mesta, ki jih organizira Turizem Ljubljana, kot so Pot piva in svobode, Dobimo se na plac in Pivovsko doživetje Ljubljane.

Slovensko kulinariko od nekdaj močno definirajo kakovostne domače ekološko pridelane sestavine, po katere tako navadni meščani kot vrhunski chefi najraje zavijejo na katero od ljubljanskih tržnic. Značilnim, tradicionalnim prehrambnim izdelkom, kot so suhe mesnine, domače olje, vino in druge dobrote, je posvečenih tudi lepo število specializiranih trgovinic v mestnem jedru. Ena od njih je Evino bar & vinoteka. Ob Evinovem baru je tudi vinoteka, največja trgovina z vini v Sloveniji, kjer poleg vina prodajajo še žganice, odlično gourmet ponudbo in vrhunske kozarce znamke Riedel. Lahko pa si privoščite tudi malico ali kosilo.

Novo v Ljubljani

V pravkar odprtem butičnem hotelu AS v Knafljevem prehodu je našla dom nova restavracija chefinje Ane Roš, ki je s svojo Hišo Franko nedavno prejela novo zavidljivo lovoriko – prva v državi je osvojila prestižne tri Michelinove zvezdice. Zgodbo restavracije Jaz navdihujeta Ana Roš in glavni chef Leonard Fonsece Celis.

Novosti prihajajo tudi s trnovskih koncev – tam se je zgodila metamorfoza Lolite v Makramé. Prostor v Eipprovi ulici odslej pod eno streho združuje ustvarjalce, ki se izražajo skozi slaščice, kavo in keramiko. Nabor tort, pit, monoporcijskih tortic, makronov, cake popsov, sladoleda, presnih in veganskih slaščic ter drugih sladkih pregreh v njihovo vitrino pripotuje z najrazličnejših koncev Ljubljane in okolice, svoja vrata pa puščajo na stežaj odprta tudi za občasna gostovanja in nove hišne slaščičarske mojstre.

Ime nove restavracije Sufret Beirut v pritličju Borze bi v prevodu pomenilo bejrutska pojedina, v njihovi ponudbi pa imenu primerno najdemo širok nabor avtentičnih libanonskih jedi, ki jih ustvarja rojeni Bejrutčan Ali, lastnik te v bližnjevzhodnem slogu opremljene okrepčevalnice. Zvezde jedilnika so seveda meze, majhne porcije številnih raznolikih jedi, kot so humus, tabule, baba ganuš, kibe in pita kruh.

Prostor, kjer je nekdaj domovala Monstera, od nedavna polnijo briški smeh, fina hrana in brbot mehurčkov – Taverneta bistro. Svojo ljubljansko izpostavo so namreč tam odprli bratje Bužinel. V ljubljanskem bistroju nadaljujejo in dopolnjujejo kulinarično-vinsko zgodbo Tavarnete v Brdih, v kateri odzvanja njihov slogan »Solo qualità!«, ki se v slovenščini glasi »Samo kakovost!«. Na meniju najdemo predvsem morske specialitete, ki jih dopolnjujejo izbrane mesne jedi, prav posebej izjemna pa je izbira vinskih etiket, ki prihajajo pretežno iz Šampanje, Bordeauxa, Burgundije in Brd.