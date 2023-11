Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek prekipeva od optimizma in samozavesti. Takšen vtis je dajal včeraj na Brdu pri Kranju, kjer je predstavil seznam igralcev za zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z Dansko 17. novembra v Koebenhavnu in s Kazahstanom 20. novembra v razprodanih Stožicah (obakrat začetek ob 20.45). Na seznamu ni nobenih presenečenj. Novinec je le 23-letni vezist s Koroške Nino Žugelj, ki je Keka prepričal z dobrimi predstavami na Norveškem. Zaradi poškodbe, ki se vleče že nekaj časa, ne bo Davida Brekala, na seznamu pa trenutno ni niti Žana Celarja, ki bo prišel na priprave, če bo do konca tedna začel treninge v klubu. Težave s poškodbami imajo Erik Janža, za katerega je zdravniška služba pripravila poseben program okrevanja, Petar Stojanović in Timi Max Elšnik.

Selektor igralcem in strokovnemu štabu ne dovoli preračunavanja

Slovenija vodi v skupini H z 19 točkami, kolikor jih ima tudi Danska, zato bo tekma v Koebenhavnu derbi za prvo mesto. Slovenija bi si z zmago v danski prestolnici že zagotovila prvo mesto v skupini in nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. V primeru remija ali poraza bi morala v zadnjem krogu osvojiti vsaj točko proti Kazahstanu, ki zaostaja štiri točke, a bo v predzadnjem krogu gostil avtsajderja San Marino. »Smo v položaju, v katerem smo želeli biti. Tukaj smo zasluženo, črto bomo potegnili na koncu, zato so vse naše misli usmerjene v kakovostno pripravo. Zanima nas le prva tekma, šele nato se bomo pogovarjali o drugi. Pričakovanja so velika, a vseeno moramo ostati normalni, skromni, samozavestni, odločni in motivirani. Druge filozofije ni,« je izpostavil Matjaž Kek.

Napovedal je, da igralcem in članom strokovnega štaba ne bo dovolil preračunavanja, koliko točk še potrebujejo, potem ko je bilo v preteklosti za pot na veliko tekmovanje dovolj že 19 točk, kolikor jih ima Slovenija dva kroga pred koncem. »Nismo v položaju, da bi razmišljali o čemer koli drugem kot o kakovosti naše igre, odnosu in želji. Igramo proti neposrednima tekmecema in tukaj ni alibijev. Danska je favorit, saj je najkakovostnejša ekipa skupine, a tudi mi imamo svoje cilje in želje. Zavedamo se svoje kakovosti, glede na pomembnost tekme z Dansko, ki je lahko že odločilna, se bomo tudi postavili. Treba bo biti pragmatično pameten. Doslej smo šli korak po korak,« je dodal Kek. Potem ko je Slovenija junija izgubila v Helsinkih, je na naslednjih tekmah vedno dosegla izid, ki ga je potrebovala, saj je remizirala z Dansko ter premagala Severno Irsko (dvakrat), Finsko in San Marino.

Kek je prepričan, da ga bodo fantje pripeljali do cilja

Slovenijo je zajela nogometna evforija, saj bi po 14 letih znova nastopila na velikem tekmovanju, a enake želje imajo tudi Danci in Kazahstanci, ki lovijo zgodovinski uspeh. Za finiš kvalifikacij mora odigrati dve vrhunski tekmi, najbolj pomembno pa je, da sama odloča o svoji usodi in ima vse v svojih rokah. »Ker smo skupaj že dolgo časa, so stvari utečene. Še vedno moramo nabirati točke, kar pomeni, da nismo v komfortni situaciji. Z igrami smo si zaslužili, da smo se znašli v takšnem položaju. Prepričan sem, da bomo to tudi izkoristili,« je samozavestno napovedal Kek. Spregovoril je tudi o svoji prihodnosti na klopi Slovenije. Pogodbo ima do konca kvalifikacij oziroma nastopa na evropskem prvenstvu. »V tej skupini fantov je toliko perspektive, da jih bo znal razvijati vsak, ki jih bo vodil. Psihično so na takšni ravni, da jih v želji po napredku in dokazovanju ne bo nič zaustavilo. Imam neizmerno zaupanje v strokovni štab in ljudi okrog mene. Naredili smo korak naprej. Rezultati, ki jih dosegamo v zadnjem času, niso plod ene akcije, enega treninga, enega igralca. Smo tam, kjer smo želeli biti od prvega dne. To pa ne bo imelo nobene vrednosti, če tega ne bomo zaključili. Peljati moramo svojo zgodbo, ostati realni, skromni, objektivni, samokritični, a tudi samozavestni, da se zavedamo svoje kakovosti. Mene to vodi in pripeljali me bodo do cilja,« je končal Kek.

*** 19. mesto zaseda Danska na lestvici Fife, Slovenija je 54., Kazahstan pa 98.