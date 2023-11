Vsaka nova priča, ki stopi pred sodni senat v primeru umora 22-letnega Sabostjana Kovačiča septembra lani v novomeškem romskem naselju Brezje, prinese kak nov podatek in dodatno zaplete zgodbo. Včeraj je tako med drugimi pričala nekdanja partnerica 25-letnega Mirka Pilingerja - Mikija, obtoženega umora in poskusa uboja (sostorilstva je obtožen še 20-letni Dejan Novak), in ga s svojim pričanjem močno razbremenila. Na eni od prejšnjih obravnav dekle ni želela pričati, zdaj se je odločila drugače.

Dejala je, da sta bila s Pilingerjem par enajst let, skupaj imata dva otroka. »Vsa leta me je varal, imel je polno drugih žensk, za vse sem vedela. Tudi celo romsko naselje je vedelo. A sem vztrajala z njim zaradi otrok. Ni pa bil nikoli ljubosumen,« je začela svojo pripoved in s tem zavrnila trditve tožilstva, da je bil vzrok streljanja ljubosumje. Dejala je, da je vedela za njegovo zadnje razmerje z dekletom iz Krškega, ki je na sodišču pričalo na eni od prejšnjih obravnav. »Tisti dan, ko sem se odločila, da ga zapustim, sem na njegovem telefonu našla njeno sporočilo. Rekel mi je, da je med nama konec in da želi biti z njo. Oče je prišel pome in me odpeljal v hotel v Trebnjem, kjer sem prespala. Tistega dne sva si dopisovala s Sabostjanom in se tudi slišala prek videopovezave, a ni bilo nič resnega. Naslednji dan sem poklicala Mikija, če se želi pogovoriti, saj enajst let vendarle ne moreš kar tako vreči stran. Prišel je pome in šla sem nazaj k njemu.«

Pilingerja ni bilo v avtu?

Tistega tragičnega dne popoldne se je odpravila na obisk k Novaku in njegovi ženi, medtem ko je Pilinger nekam šel, vendar ni vedela povedati, kam. Pri njiju naj bi bila dve, tri ure, na njeno prošnjo pa ji je Pilinger pustil svoj telefon. »Kot zagotovilo, da ne bo klical tiste punce,« je dejala. »Prišel je tudi Peter B. Čez nekaj časa smo vsi štirje sedli v avto, da gremo na črpalko, saj sem potrebovala mleko za hčer. Ves čas v avtu sem pregledovala Mikijev telefon, tako da niti ne vem, kje smo se vozili, ko je Dejan naenkrat zakričal: Avto! Sunkovito je zavil desno, nato pa je počilo. Avto je trčil v nas. Stopila sem ven in ko sem pogledala proti drugemu avtu, sem videla, da do pasu čez zadnjo šipo visi Sabostjan s pištolo v roki. Zadel me je v desno roko in desno nogo, od zadaj pod kolenom. Peter je v tistem zavpil, da je tudi on ustreljen.«

Iz njenega pričanja torej izhaja, da Pilingerja sploh ni bilo v avtu, kot to trdi tožilstvo. Namreč, po prepričanju tožilstva naj bi prišlo do streljanja iz obeh avtomobilov, streljal naj bi tudi Pilinger, ki naj bi bil v Novakovem audiju. V obračunu so bili ranjeni trije ljudje, medtem ko je Kovačič hudim poškodbam podlegel na kraju dogodka. Sodnico Mojco Hode pa je včeraj zmotil zlasti razkorak med njeno izpovedjo v preiskavi in tokratnim pričanjem. Takrat je namreč izjavila, da naj bi ji celo Pilinger rekel, naj se vrne k njemu. Priča je včeraj vztrajala, da ga je sama poklicala. Ob tem je navrgla, da naj bi ji z umorom grozil še en prebivalec naselja, Matija B. »Z njim smo se dobro razumeli, dokler me ni nekoč ustavil na ulici in me napadel. Takrat mi je rekel, da je to zadnje opozorilo zame in za Mikija.«

Streli prišli z leve

Svoje ugotovitve je včeraj pojasnjevala tudi izvedenka iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija Katarina Walland, ki pa je lahko z gotovostjo dejala le, da so tri poškodbe na vozilu seat alhambra nastale zaradi strelov z leve strani vozila glede na smer vožnje. Po mnenju Pilingerjevega zagovornika Adama Molana to pomeni, da proti Kovačiču ni mogel streljati Pilinger, saj naj bi po pripovedih treh prič stal desno pred alhambro. Zato je zanj predlagal odpravo pripora, vendar mu sodišče ni ugodilo. Ker se pripovedi nekaterih prič iz romskega naselja močno razlikujejo med seboj, pa se zna zgoditi, da bodo vložene tudi ovadbe zaradi lažnivega pričanja. Sojenje se bo nadaljevalo 13. novembra.