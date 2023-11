Sedeminštiridesetletna Ina Thea Kenoyer iz Severne Dakote se je znašla za zapahi zaradi obtožbe, da je 3. septembra umorila 51-letnega Stevena Rileyja, svojega zunajzakonskega partnerja. Motiv? V žep je nameravala pospraviti njegovo 30 milijonov dolarjev težko dediščino. Zastrupila naj bi ga z antifrizom, isti dan, ko naj bi se sestal z odvetnikom. Želela naj bi se ga znebiti, ker je izvedela, da jo bo, ko dobi dediščino, zapustil. A zgodba skriva dodaten preobrat. Rileyjev sin je v intervjuju za The New York Post povedal, da dediščina sploh ni bila resnična, ampak je šlo za spletno prevaro.

Riley je zbolel 3. septembra, a je Kenoyerjeva na številko 911 poklicala šele naslednji dan. Ko so prihiteli reševalci, so ga na njegovem domu v Minotu našli neodzivnega. Najprej so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, nato pa urgentno premestili na zdravljenje v Bismarck, kjer pa je naslednji dan umrl. Njegova partnerica je policiji povedala, da je veliko pil in da je prejšnji dan utrpel vročinski udar. Obdukcija je nasprotno pokazala, da ni pil alkohola in da je umrl zaradi zaužitja sredstva proti zmrzovanju. V hiši so našli steklenico, v kateri naj bi bil antifriz, v garaži pa steklenico piva in plastični kozarec, na katerem naj bi bile prav tako sledi sredstva proti zmrzovanju. V precej zmedenih objavah na facebooku je Kenoyerjeva očitke o vpletenosti v njegovo smrt zanikala. Po eni strani ga je kritizirala, po drugi strani pa zapisala, da je »Riley edini moški, ki sem si ga kdaj želela«.

Oba verjela v dediščino

Po njeni aretaciji je pokojnikov sin Ryan na facebooku zapisal, da je imel »občutek, da je bila ona, glede na to, kako so stvari potekale«, in da upa, »da bo dobila, kar si zasluži, ker te je vzela s tega sveta«. Je pa Ryan poskrbel za presenečenje, ko je za The New York Post pojasnil, da oče 30-milijonske dediščine sploh ni dobil in je šlo le za spletno prevaro. Rečeno mu je bilo, da bo denar prejel, ko se sreča z odvetnikom, a se ta ni pojavil. Tudi policija je nato potrdila, da dediščina, kot vse kaže, sploh ni obstajala. Vseeno pa preiskovalci menijo, da sta tako Riley kot Kenoyerjeva mislila, da je resnična. Kenoyerjeva je bila prepričana, da je upravičena do bogastva kot zunajzakonska partnerica, čeprav Severna Dakota tega statusa ne priznava. Preiskovalcem je povedala, da bi denar delila s pokojnikovim sinom. Ne dvomijo torej, da je storilka in da jo je vodil finančni motiv.

Ryan, ki je zaposlen v ameriški vojski, je takoj, ko so ga obvestili, da je oče hospitaliziran, odhitel domov. Očeta mu je še uspelo videti, preden je umrl. Za The Washington Post je potrdil, da je oče že nekaj časa nameraval prekiniti zvezo s partnerico. Opisal ga je kot skrbnega človeka, ki pa ga je potrpežljivost do partnerice minevala, saj je bila lena in vedno brez službe. Ob obisku njunega doma je bil sin grožen. »Povsod so bili pasji iztrebki, po vsej hiši umazana oblačila, ogromno smeti, nič ni bilo čisto,« je opisoval. Kenoyerjeva je zdaj v priporu, za zdaj se zagovarja sama, brez odvetnika. Grozi ji dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpusta.