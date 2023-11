Štiri moštva, vsa z enakim ciljem – biti državni prvak. Čeprav so igrali tekme komajda 15. kroga nogometnega prvenstva, pa bi njihov razplet že naredil prvo selekcijo. Pa je ni. Tako so aktualni prvaki iz Ljubljane prišli do pomembne zmage pri vodilnem Celju, varovanci Anteja Šimundže pa so do še kako pomembnih treh točk prišli v Domžalah. Tako razlika med prvimi Celjani in četrtim Maribor znaša še ulovljivih devet točk.

Green Dragons so povedali svoje

Novemu trenerju Olimpije Zoranu Zeljkoviću ni lahko. Pripeljali so ga, da ubrani naslov. Huda zaušnica je bil zagotovo poraz v konferenčni ligi na Ferskih otokih (0:3), česa podobnega si v Celju ni smel privoščiti. Zaskrbljeni so bili tudi najzvestejši navijači Green Dragons, ki so obiskali trening dan pred tekmo in poudarili, »da se morajo igralci zavedati, da je Olimpija sveta, saj gre za klub z najbolj bogato zgodovino v Sloveniji, zato si želijo borbe do zadnje sekunde in spoštovanje grba, ki ga nosijo na dresih.« Tekma s Celjem je bila kot nalašč, da zvestim navijačem dokažejo, da se zavedajo njihovih besed. Na stadionu Z'dežele se je zbralo 3042 gledalcev, ki pa v prvem polčasu večjih priložnosti niso videli, vse do 33. minute, ko je Damjan Vuklišević v kazenskem prostoru spotaknil Nemanjo Motiko in je sodnik David Šmajc dosodil najstrožjo kazen. Kljub negodovanju celjskih nogometašev jo je potrdil tudi Var, za vodstvo z 1:0 pa je bil uspešen Rui Pedro. »Zdaj razumem Josipa Iličića, ko je govoril določene stvari. Igramo proti Olimpiji in še proti nekomu. Imamo sploh enake možnosti za zmago?« je bil ob polčasu direkten kapetan gostiteljev Denis Popović.

Drugi polčas je ponudil konkretnejše Celje, a so imeli Ljubljančani v vratih zanesljivega Denisa Pintola, ki je ubranil strele Tamarja Svetlina, Luke Bobičanca in Žana Karničnika. »Pomembna zmaga. Veseli nas, da je obramba iz tekme v tekmo boljša in da že tretjič zapored nismo prejeli gola. Na treningih se trudimo, bili smo nagrajeni z zmago,« se je smejalo komaj 23-letnemu slovenskemu vratarju, ki je nasmešek na lice zvabil tudi vedno resnemu trenerju ZoranuZeljkoviću. Ta je povedal: »Srčno upam, da se naša forma izboljšuje. Fantje so bili trdni v obrambi, napad pa še ni bil pravi. Moramo zmagovati, toda nisem časovnik in čez noč ne gre. Pri meni se vse gradi iz obrambe. Že naslednja tekma bo znova pomembna, je pa naša pot do cilja sedaj nekaj krajša.« Celjani se bili tudi po 90. minutah še vedno razjarjeni, prepričani, da jim je sodnik storil krivico. Tudi Žan Karničnik je bil brez dlake na jeziku, rekoč: »Tekma je bila živčna, kot takšno pa jo je naredila le ena oseba. Ne vem, s čim smo si to zaslužili, toda kriterij je bil katastrofalen, enostranski. Imeli smo posest žoge, toda vratar Olimpije je bil odličen, tako da gredo točke žal v Ljubljano.« Celjane v naslednjem krogu znova čaka težka tekma, in sicer v nedeljo v gosteh pri Mariboru, Olimpija pa bo gostila Muro.

Tretja zaporedna zmaga Maribora

Tudi Maribor je imel tekmo za biti ali ne biti, v Domžalah pa jo je odločil El Hilel Soudani, ki je v 47. minuti zadel za 2:1. Čeprav so gostitelji povedli že v 11. minuti, pa to ni bil njihov dan, neupoštevaje 15 minut odmora med polčasoma so namreč dva gola dobili v dveh minutah, pravi evrogol pa je v 45. minuti za izid 1:1 zabil Marcel Lorber, ki je z dobrih 20 metrov žogo poslal tik pod prečko. »Za nami je dinamična tekma. Zelo pomembno je bilo, da smo onemogočili tekmece pri izražanju njihove kakovosti. In da smo tudi po prejetem zadetku ostali pri svojem načrtu. Pred golom smo bili nekoliko nemirni, tukaj se moramo popraviti, toda zamisli, kam želimo priti, smo izkoriščali vrhunsko. Če bi zaostajali ob odmoru, bi bilo nepravično, ampak to je nogomet. Vztrajali smo, nismo izgubljali glave. Vmes smo imeli v drugem polčasu slabi deset minut, kar ni v redu, ampak na koncu je bila naša zmaga zaslužena,« je tekmo analiziral trener Ante Šimundža, ki je dodal: »Ob posamični imamo kakovost tudi kot ekipa, ki pa jo je treba izraziti na pravi način. Potrebno je dobiti samozavest, vztrajati in verjeti vase.« Lahko ga veseli, da je to že tretja zaporedna zmaga Maribora, če upoštevamo še pokalno tekmovanje.

Izidi 15. kroga: Celje – Olimpija 0:1 (0:1, Rui Pedro 36/11-m), Bravo – Radomlje 0:2 (0:1, Nuhanović 1, Kukovec 84), Domžale – Maribor 1:2 (1:1, Krstovski 11; Lorber 45, Soudani 47), Mura – Aluminij 1:0 (0:0, Tripi 53), Rogaška – Koper 0:1 (0:1, Jelenič 26).