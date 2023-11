Pet let po tistem, ko so biserni obesek Marije Antoanete iz 18. stoletja prodali za več kot 25 milijonov funtov, kar je najvišja vsota, plačana za naravni biser, se Sotheby's vrača v Ženevo z novo kolekcijo. Dunaj 1900: cesarska in kraljeva zbirka obsega več kot 200 draguljev, ki so nekoč pripadali plemiškim evropskim kraljevim družinam, ki so gravitirale okoli dvora na Dunaju. Temu sta predsedovala legendarna avstrijska cesarica Elizabeta, bolj znana kot Sisi, in njen mož Franc Jožef I.

Lovka na bisere

Sisijevi najljubši biseri in rubini so zbrani v bogati obsežni in bleščeči zbirki, del katere sta pred sovjetsko vojsko pogumno rešili Giovanna Savojska, žena bolgarskega carja Borisa III., in njena svakinja, princesa Evdoksija, hči kralja Ferdinanda I. Bolgarskega. Med najbolj iskanimi predmeti bodo verjetno tri broške v obliki zvezde, posute z diamanti, podobne tistim, ki jih je Sisi ponosno nosila v laseh, ko je pozirala za portret Franza Xaverja Winterhalterja, ki je utrdil mit o njeni lepoti. Toda najvišje ponudbe bodo zagotovo pritegnili naravni biseri Devant de corsage v obliki venca. Gre za veliko broško, zasnovano za nošenje na stezniku obleke. Broška je obkrožena z ogromnimi biseri v obliki kapljice, ki se držijo v cvetlični kompoziciji z diamanti. Ponudili so jo hčeri nadvojvode Albrechta, vojvode Teschenskega, enega od vojaških svetovalcev cesarja Franca Jožefa I., ob njeni poroki z vojvodo Philippom Württemberškim leta 1865. Predstavljena v originalnem ohišju, ki ga je podpisal dunajski draguljar Emil Biedermann, redni dobavitelj družine Habsburžanov, bo po pričakovanjih dosegla ceno več kot 400.000 funtov. Še večji biseri, pripravljeni za dražbo, so uokvirjeni v eterično tiaro, okrašeno z bleščečimi diamanti, za katero se pričakuje, da bo dosegla ceno več kot 250.000 funtov. Ustvaril jo je dunajski draguljar Köchert, veljak habsburškega dvora, in naj bi bila dar Franca Jožefa I. avstrijsko-toskanski nadvojvodinji Mariji Immaculati ob njeni poroki z Robertom, vojvodo Württemberškim. Družinski potomec Philipp von Württemberg, ki je sodeloval pri prodaji pri Sotheby's, je omenil družinsko izročilo, po katerem so nadvojvodinjini biseri vzbujali zavist Sisi, ki jo je poimenovala perlenfischerin – lovka na bisere.

Köchertova biserna tiara

Andres White Correal, namestnik predsednika Sotheby's, pravi, da imajo kosi na dražbi edinstveno kombinacijo visoke kakovosti in izjemnega izvora. »Takšni zgodovinski dragulji ljudi pogosto ganejo do solz,« pravi. »Zlasti Köchertova biserna tiara je osupljiva, ne samo zaradi svoje eterične estetike, ampak tudi zaradi izdelave, ki stoji za njo,« pravi londonska zlatarka Lily Gabriella Elia, ki je med odraščanjem pogosto pomagala babici in materi pri zbiranju nakita. Za britanski Vogue je še dodala: »S čudovitimi naravnimi biseri in diamanti, ki dopolnjujejo vsestranskost njegovih snemljivih kosov, ki jih je izdelal nihče drug kot najslavnejši dunajski draguljar tistega časa.«

Od evropskega plemstva do hollywoodske kraljevine: glavni lot v prihodnji spletni prodaji dražbene hiše Christie's (ki poteka od 3. do 16. novembra vzporedno z njeno dražbo v Ženevi) je biserna ogrlica s kabošonskimi safirji, ki jo je nosila Audrey Hepburn v filmski klasiki Rimske počitnice iz leta 1953. Max Fawcett, ki vodi oddelek za nakit pri Christie's v Ženevi, pravi, da je ogrlico ustvaril Fürst, njena ocenjena vrednost pa je med 16.000 in 24.000 funti. Bila je del izbora nakita, ki je bil predstavljen Audrey Hepburn, in jo je igralka osebno izbrala, da jo bo nosila v vlogi princese Anne. Fürstova ogrlica krasi vrat Audrey Hepburn v zadnjih prizorih filma, v katerih sreča novinarja Joeja Bradleyja, ki ga igra Gregory Peck. Ko se je snemanje filma končalo, je Hepburnova Fürstu vrnila ogrlico skupaj s sliko z avtogramom, na kateri jo je nosila. Ogrlica je bila nato prodana zasebnim strankam, ki so jo zdaj poslale Christie's.

Edinstveni modri diamant

Poleg ogrlice Audrey Hepburn Christie's ponuja tudi velik izbor Cartierjevega nakita in predmetov iz najbolj iskanega obdobja art decoja. Razprodaja Magnificent Jewels bo potekala v živo 7. novembra. Zvezda razprodaje v živo pri Christie's je 17,61-karatni živomodri diamant Bleu Royal, za katerega se pričakuje, da bo ocenjen na 31 milijonov funtov. »Modri diamanti so neverjetno redki,« pravi Fawcett, »s to velikostjo in to stopnjo nasičenosti barve govorimo o enem samem kamnu med milijoni kamnov – to je največji, kar jih je bilo kdaj ponujenih na dražbi.« Za svojo prvo razprodajo nakita v Ženevi ponuja Phillips 20,19-karatni modni intenzivno rožnati diamantni prstan VVS1, ocenjen na več kot 13 milijonov funtov, na voljo pa je tudi zelo očarljiva in nekoliko dostopnejša kolekcija Demi-Parure Bulgari s starodavnimi kovanci, ki je lahko vaša že za 28.000 funtov.