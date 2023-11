Nogometaši Celja so s sijajno prvo tretjino sezone (10 zmag, 2 remija in 1 poraz) konkurenco spravili pod pritisk, saj prednost večajo v podobnem slogu, kot je to počela Olimpija lani pod trenerjem Albertom Riero. Jutrišnji derbi z Olimpijo je lahko že prelomen, saj bi se z zmago, ki bi prinesla 11 točk prednosti, že otresli enega tekmeca za naslov prvaka. Popotnica, s katerima kluba vstopata v eno najpomembnejših tekem sezone, je povsem različna.

Krznar nadaljuje tam, kjer je končal Riera

Celje tudi pod novim trenerjem Damirjem Krzmarjem melje tekmece, saj je po njegovem prihodu v ligi premagalo Rogaško s 4:0 (trije goli z igralcem manj) in Domžale s 3:1 ter v pokalu tretjeligaša Krško s 4:1 s hat-trickom Gregorja Bajdeta. 51-letni Krznar spretno nadaljuje delo na temeljih, ki jih je postavil Riera, zato zaenkrat veliko ne posega v igralni sistem. Celje blesti, čeprav sta poškodovana najboljši strelec kluba Aljoša Matko (6 golov) in igralec z največ tehničnega znanja Mario Kvesić, medtem ko se izkušeni Denis Popović šele vrača po poškodbi, a ekipi že prinaša dodatno mirnost in samozavest. Celje, ki je na prvem letošnjem medsebojnem obračunu v Stožicah ponižalo in nadigralo Olimpijo s 4:2, ima najkakovostnejši in najbolje plačani igralski kader v ligi. »Ekipa je psihološko stabilna. Na osnovi analize nasprotnika bomo pripravili taktiko, s katero bomo izkoristili prednosti, ki jih premore naša ekipa,« je napoved trenerje Celja Damirja Krznarja.

Za Olimpijo je gostovanje v Celju ligaška ura resnice. Če v igri ne bo vsaj nekaj šampionskih elementov iz lanske sezone, bo konec možnosti za ubranitev naslova prvaka. Tako kot na vseh zadnjih tekmah, se je Olimpija mučila tudi na pokalni v četrtek v Grosupljem na blatnem igrišču in ambicioznega drugoligaša izločila šele z loterijo kazenskih strelov. »Dobili smo želeno z napredovanjem in to je najbolj pomembno. Čestitke fantom z borbo v nemogočih razmerah za igro. Žoga je bila zaradi povsem uničene igralne površine več v zraku kot na tleh, a fantje so se temu znali prilagoditi, zato sem ponosen na njih. Tekmo je treba pozabiti in gremo naprej,« je izpostavil trener Olimpije Zoran Zeljković, ki je ohranil pozitiven duh.

Nigerijec Agba bo zamenjal Argentinca Doffa

Triinštiridesetletni strokovnjak je spočil nosilce igre, saj je bil od začetne enajsterice z zadnje tekme z Aluminijem v udarni zasedbi le vratar Denis Pintol. Za Olimpijo je težava, da bo v Celju manjkala hrbtenica moštva. Vratar Matevž Vidovšek in kapetan Timi Max Elšnik sta poškodovana, vezist Agustin Doffo nima pravice nastopa zaradi štirih rumenih kartonov. Zamenjal ga bo bojeviti Nigerijec Peter Agba, ki je bil najboljši igralec Olimpije v Grosupljem. Razplet bo odvisen od tega, ali bo strokovni štab Olimpije uspel prepričati portugalsko govorečo kolonijo v moštvu, da bo zaigrala motivirano in na vso moč, saj za slovensko ligo premore veliko tehničnega znanja.

Nekateri se namreč občasno na igrišču obnašajo, kot da so kazensko v Ljubljani in jim ni mar za zeleni dres. »Verjamem, da premoremo dovolj kakovosti, da proti Celju odigramo dobro tekmo,« je dodal Zeljković, ki bo moral biti v svojem pravem prvem derbiju na klopi Olimpije spreten pri izbiri igralcev. Najboljši strelec lige Rui Pedro (8 golov) je v novi vlogi v zvezni vrsti predaleč od gola nasprotnika. Je tudi strelec edinega gola za Olimpijo na štirih tekmah, odkar ekipo vodi Zeljković, saj so si drugega Domžale zabile same (Hempt).

Pari 15. kroga v 1. SNL, danes ob 13. uri: Rogaška – Koper, ob 15. uri: Mura – Aluminij, ob 17.30: Domžale – Maribor, jutri ob 13. uri: Bravo – Radomlje, ob 15. uri: Celje – Olimpija. Vrstni red: Celje 32, Koper 26, Olimpija 24, Bravo 21, Maribor 20, Mura 15, Radomlje 13, Domžale in Aluminij po 11, Rogaška 8.

*** Verjamem, da premoremo dovolj kakovosti, da proti Celju odigramo dobro tekmo. Zoran Zeljković, trener Olimpije

*** 2 zadetka, od tega je bil en avtogol, je iz igre dosegla Olimpija pod vodstvom Zorana Zeljkovića na štirih tekmah. Po tem, ko je premagala Domžale z 2:0, je izgubila s Klaksvikom na Ferskih otokih z 0:3 ter remizirala 0:0 z Aluminijem in Grosupljem, ki ga je v pokalu izločila po enajstmetrovkah.