Elvis Presley It's Now Or Never

Leta 1960 je največji ameriški rokenrol zvezdnik Elvis Presley (1935–1977) že snemal tudi bolj umirjene balade in ena izmed njih je bila ponarodela It's Now Or Never, ki so jo na mali plošči izdali 5. julija 1960. Elvisova balada je zasedla prva mesta lestvic vseh držav sveta in še vedno velja za eno najbolje prodajanih plošč vseh časov ter najbolje prodajano Elvisovo malo ploščo. Zanimivo je, da so Presley in njegovi producenti najprej slišali verzijo skladbe There's No Tomorrow, ki jo je leta 1949 posnel ameriški pevec Tony Martin, za snemanje pa naj bi jih navdihnila tudi originalna operna verzija skladbe O Sole mio v izvedbi tenorista Maria Lanze. Aaron Schroeder in Wally Gold sta napisala besedilo, med avtorje pa so sramežljivo dodali tudi Eduarda di Capuo (1865–1917), ki je leta 1898 skladbo napisal. Leto kasneje je postala velika uspešnica tudi skladba Can't Help Falling in Love, ki so jo Presleyju napisali Hugo Peretti, Luigi Creatore in George David Weiss. V tem primeru je šlo za priredbo francoske skladbe Plaisir d'amour, ki jo je leta 1784 napisal Jean-Paul-Égide Martini, ki na plošči ni podpisan.