Zaradi ljubezni se je odrekla milijardam evrov

Maria del Rosario Cayetana Alfonso Victoria Eugenia Francisca Fitz - James Stuart y de Silva je bilo polno ime vojvodinje Albe. Umrla je pred devetimi leti, vendar je njeno življenje še vedno osrednja tema mnogih pogovorov. Bila je največja zasebna posestnica v Španiji, imela je v lasti številne gradove in palače, njeni gostji sta bili tudi Grace Kelly in Jackie Kennedy. Bila je prava lepotica, njeno življenje pa je zaznamovala vrsta škandalov in zgodb, po katerih bi lahko posneli ne enega, ampak več filmov. Že nekateri privilegiji španske plemkinje z 49 naslovi so bili zelo nenavadni – lahko je na primer jahala konje v katedrali in ni ji bilo treba poklekniti pred papežem. Prvič se je poročila leta 1947 z Louisom Martinezom de Iruyem, po njegovi smrti pa se poročila z enajst let mlajšim nekdanjim duhovnikom Jesusom Aguirrejem, ki je umrl leta 2001, Cayetana pa se je takrat zaljubila v državnega uradnika Alfonsa Dieza Carabantesa, ki je bil od nje mlajši 24 let. Mnogi so menili, da je Alfonso z njo zaradi bogastva, zato je plemkinja vse svoje premoženje, kar 5 milijard evrov, pred poroko razdelila otrokom in vnukom. Kaj naredi ljubezen, kaj?