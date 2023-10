#lestvica Najpomembnejši otroški filmski igralci

Prejšnji teden smo govorili o otroških igralkah, ki so postale hollywoodske zvezdnice v otroških letih. Od Shirley Temple do Dakote Fanning. Nekatere so se na velikih platnih obdržale, nekatere so zgodaj nehale igrati. Tretje so imele uničeno otroštvo zaradi zahtev producentov in lastnikov studiev, da iz njih iztisnejo čim več denarja. Danes, kot smo govorili, bomo razvrstili igralce. Možakarje, ki so začeli igrati kot otroci, potem pa so počasi zasloveli kot pravi igralci ali pa so enostavno izpuhteli, ker se v odraslih vlogah niso znašli; še več, ni jim uspelo, ker so bili kot odrasli psihično povsem uničeni in tudi odvisni od alkohola ali mamil.