Po navedbah policije je nesrečo včeraj okoli desete ure zvečer zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil 36-letni voznik avta, ki je v občini Žalec vozil iz smeri Velike Pirešice proti Arja vasi. »V desnem preglednem ovinku je zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 51-letni voznik. Vozilo povzročitelja je nato odbilo še v avto 30-letnega voznika, ki je prav tako pravilno pripeljal iz nasprotne smeri,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

En mrtev, trije hudo poškodovani

51-letnik je na kraju umrl, njegova sopotnika, stara 73 in 79 let, sta bila v nesreči hudo poškodovana. Hudo se je v trčenju poškodoval tudi 36-letni povzročitelj, 30-letnika pa so v bolnišnico odpeljali z lažjimi poškodbami, so še sporočili s PU Celje.

Na kraju so posredovali gasilci PGE Celje in PGD Velika Pirešica, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in pomagali drugim enotam, piše na strani uprave za zaščito in reševanje.

Po navedbah PU Celje je letos v prometnih nesrečah na območju umrlo deset ljudi, lani v enakem obdobju pa 15.