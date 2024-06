Balkanski kartel je uporabljal logistična središča v zahodni Afriki in na Kanarskih otokih za tihotapljenje kokaina iz Kolumbije, Brazilije in Ekvadorja v države EU.

Ko so mamila prispela v Evropo, so jih razpršili po vsej celini prek centrov za predelavo na Hrvaškem, v Belgiji, Nemčiji, Italiji in Španiji.

Vodje združbe so delovali iz Turčije in Dubaja. »Od tam so nadzirali in usmerjali delovanje kriminalne mreže,« so sporočili iz Europola.

Španska Guardia Civil je sprožila akcijo septembra 2020, ko so policisti enote prestregli jadrnico s hrvaško zastavo, namenjeno na Kanarske otoke, ki je prevažala eno tono kokaina. Kmalu so ugotovili, da je plovilo prevzelo pošiljko mamil s tovorne ladje ob Gvinejskem zalivu. Šifrirane komunikacije, pridobljene iz naprav treh ljudi, aretiranih na jadrnici, je nato preučil Europol.

Avgusta lani je Guardia Civil v vodah ob Kanarskih otokih ustavila še eno ladjo s 700 kilogrami kokaina. Izkazalo se je, da je ista italijansko-hrvaška posadka uporabila isto ladjo za prevoz 500 kilogramov kokaina iz Brazilije.

Španska policija je v sredo aretirala štiri ljudi v Malagi in na Tenerifu ter zasegla nakit, luksuzne ure, pištolo, elektronsko opremo in 109.000 evrov v gotovini.

»V operaciji smo zasegli skoraj osem ton kokaina, aretirali 40 ljudi v različnih državah, zaplenili 12,5 milijona evrov v gotovini v različnih evropskih državah, tri milijone dolarjev v Braziliji, v Srbiji pa zamrznili več kot 50 milijonov evrov, « so sporočili Španci.