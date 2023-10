#intervju Tomaž Grom, glasbenik, režiser: Film, ki tako izmuči, da osvobodi

Tomaž Grom je v prvi vrsti glasbeni ustvarjalec, ki muziko razume kot orodje komunikacije, ne kot estetski užitek, njegovo delo pa je že trideset let ena sama raziskava novih zvočnih poti in novih sporočilnih oblik, ki jih posreduje skozi koncerte, performanse, platforme, ulične nastope ... Je nekdo, ki zažiga skupaj z balkanskimi glasbeniki, in nekdo, ki je pred Cankarjevim domom protestno zažgal kontrabas, ki zvokovno opremlja predstave in ki snema vse okoli sebe, zvoke in podobe. Ki jih nato nekega dne zase zrežira v kratek film Komaj čakam, da prideš. In potem nadaljuje s celovečernim filmom Ne misli, da bo kdaj mimo, ki zmaga na Festivalu slovenskega filma 2023.