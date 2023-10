Vreme: Danes predvsem na zahodu nekaj ploh in neviht, več sonca proti vzhodu

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija.