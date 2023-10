#fotoreportaža Ob svetovnem dnevu oživljanja učili uporabe defibrilatorja

Ob svetovnem dnevu oživljanja so po vsej Slovenije potekale številne aktivnosti, k ozaveščanju javnosti pa so se pridružili tudi v UKC Ljubljana. Letošnji slogan se glasi »Slovenija oživlja 2023 – pristopi, stisni, reši življenje!«. Kot je bilo zadnje dni večkrat mogoče tudi slišati in prebrati, v Sloveniji vsak dan povprečno 4 ljudje doživijo srčni zastoj, najpogosteje v domačem ali delovnem okolju, v prisotnosti očividcev. Ob prisotnosti in pomoči reševalcev iz Reševalne postaje UKC Ljubljana so prisotne, ki so pokazali iskreno zanimanje za učenje naučili uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja, prav tako pa je bilo mogoče pokukati tudi v opremo reševalnega motorja in si ogledati reševalno vozilo.