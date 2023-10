Predvsem je vprašanje našemu predsedniku vlade, zunanji ministrici, kje je pogum. Kje je pogum predsednikov vlad držav EU? Izrael je okupiral Palestino in ne obratno. In to traja preko 50 let, v tem času pa nihče od politikov v EU ni imel toliko nečesa, da da stvari na mizo.

Problem je nenačelnost, strahopetnost politike. Seveda je jasno, da Izraelci prisluškovalni programe za telefone prodajajo samo Madžarom in podobnim desničarskim samodržcem, sami pa jih proti Palestincem zaradi spoštovanja človekovih pravic, po čemer slovijo, ne uporabljajo. Seveda je verjetno, kot nedolžna mati treh otrok, da izraelska obveščevalna ni vedela za načrte Hamasa. Izraelska politika, ki se zaveda svojega bogastva, dela genocid in ostali svet ne stori ničesar.

Novinarka RTV SLO Tanja Gobec v zadnji oddaji Politično, ki jo je Janša ukinil, prebere točno tisto, s čimer želim zaključiti pisanje o izraelskem preziru do dejstev. In čemur se noben naš politik ne upre. Naš: s tem mislim tudi evropski. Ko so prišli po komuniste, sem molčal, ker nisem bil komunist. Ko so prišli po sindikaliste, sem bil tiho, ker nisem sindikalist. Ko so prišli po Jude, nisem protestiral, ker nisem bil Jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi se upiral.

In očitno ne v Sloveniji ne v EU, še posebej pa ne v ZDA, ni nikogar, ki bi nasprotoval temu, da sedaj hodijo po Jude. Prej so samo hodili po njih.

Mitja Vilar, Šmarje Sap