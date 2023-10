Odziv na komentar svoj argument v celoti gradi iz netočne predpostavke. Delo selektorja oziroma selektorice se, po 6. in 22. členu pravilnika o Festivalu slovenskega filma, nanaša na kratke, študijske in srednjemetražne filme ter neodvisne produkcije in dela, prijavljena na Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije AV projektov. Celovečerni filmi, ki so financiranje pridobili preko Javnega razpisa za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, kar velja tudi za celovečerni igrani film avtorjev odziva, so v tekmovalni program umeščeni avtomatsko in tako niso del selekcijskega postopka.

Veronika Zakonjšek, filmska kritičarka in recenzentka