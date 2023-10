Junaka tekme v Kaliforniji sta bila Nicolas Hague in Nicolas Roy, ki sta v 39. in 40. minuti v 53 sekundah dosegla vsak po en gol in poskrbela za vodstvo gostov iz ameriške Meke igralništva s 3:1.

Michael Amadio je v prvem delu poskrbel za vodstvo gostov, nato je Čeh Filip Zadina zadel za San Jose in poskrbel za izenačenje. Končni izid je s prvim golom v ligi NHL postavil Brayden Pachal.

Chris Kreider je ob zmagi New York Rangers na gostovanju pri Buffalu s 5:1 dosegel gol tako ob igralcu več na ledu, kot tudi ob igri z igralcem manj. Artjom Panarin je dosegel gol in podajo.

Dallas je premagal St. Louis z 2:1 po izvajanju kazenskih strelov, Minnesota je bila z 2:0 boljša od Floride, ki ni igrala slabo, a je na nasprotni strani blestel vratar Filip Gustavsson, ki je ubranil vseh 41 strelov na svoj gol.

Nashville je s 3:0 odpravil Seattle, New Jersey je tesno s 4:3 ugnal Detroit, Columbus pa je doma izgubil proti Philadelphii z 2:4.