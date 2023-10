Po kovid epidemiji lahko zdaj s polnimi pljuči napovemo, da je spet prišel tisti čas, ko se na smučišče vračajo legendarni ski openingi. Smučarska regija Ski amadé ga bo po treh letih premora letos začinila v velikem slugu, saj bo smučarje v novo smučarsko sezono popelajal superzvezdnik Robbie Williams. Stadion Planai v Schladmingu se bo 7. in 8. devembra spremenil v spektakularno koncertno areno, ki bo v dveh dneh gostila 40.000 obiskovalcev. »Pripravite se na ekskluzivni šov, v katerem bo Robbie Williams zatresel oder s svojimi največjimi uspešnicami, kot so »Love My Life«, »Angels«, »Candy« in številnimi drugimi. Poleg tega bo več sto kvadratnih metrov umetniško integriranih LED sten skupaj z različnimi reflektorji in laserji, ki bodo zimsko pokrajino spremenili v dih jemajočo kuliso,« napoveduje organizator dogodek letošnjega leta.

Prav tako v regiji največjih smučarskih užitkov v Avstriji, odpirajo novo smučarsko sezono s priljubljenimi klasikami. V vseh petih regijah se gostje lahko veselijo ponudb priznane kakovosti: Ski amadé sensations, Taste Ski amadé, Family Ski amadé, Ride Ski amadé in FreeRide Ski amadé.

Od prejšnje zimske sezone je spletni sistem za zgodnji nakup ustaljen del nakupa vozovnic v regijah, s katerim Ski amadé izpolnjuje željo številnih zimskih športnikov po večji prilagodljivosti pri nakupu smučarskih vozovnic. Najugodnejša cena je tista, ki je prikazana v spletni prodajalni, spletni sistem za zgodnji nakup pa je posebej koristen za družine, ki svoje počitnice običajno načrtujejo dolgoročneje. Poleg tega imajo tudi dnevni gostje še vedno možnost, da si po spletu zagotovijo ugodnejše vstopnice. V prilagodljivem cenovnem sistemu je možna tudi odpoved. Kot je povedal Gerhard Wolfsteiner, predstavnik regijah Salzburger Sportwelt, se zaradi inflacije ceno smučarskih vozovnic dvgnili za 7 odstotkov. »To pomeni, da je potrebno za dnevno smučarsko vozovnico odšteti 70 evrov, najdražja stane 73 evrov,« je povedal in ponovno pozval smučarje, da karte kupujejo preko spleta. »V tem primeru vas bo celodnevno smučanje stalo 67 evrov.«

Seveda brez nastanitve ali obroka v eni od koč ob smučišču, ki tudi letošnjo sezono sodelujejo při različnih kulinaričnih dogodkov. Če v okviru samih stroškov še izpostavimo, boste za šest dnevno smučanje (vključena že smučarska vozovnica) v regiji odšteli od 759 evrov za nočitev z zajtrkom. Za gostišče oz hotel s tremi zvezdidami s polpenzionom od 1.070 evrov in za nočitev v štirizvezdničnem hotelu, prav tako s polpenzionom, od 1.350 evrov.