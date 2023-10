»Operacije smo že okrepili, nadaljevali bomo z napadi in teroristom pokazali, da jih lahko uničimo kjer koli in kadar koli,« je Erdogan dejal v zvezi z borci Kurdske delavske stranke (PKK), ki so jo Ankara in njeni zahodni zavezniki uvrstili na seznam terorističnih skupin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turčija od prejšnjega četrtka izvaja raketne napade na položaje kurdskih borcev v Siriji in v Iraku, pri čemer je po navedbah kurdskih uradnikov povzročila tudi smrtne žrtve. Turške oblasti so pred dnevi sporočile, da gre za povračilni ukrep za bombni napad v Ankari v začetku meseca, v katerem sta bila lažje poškodovana dva policista. Odgovornost zanj je prevzela PKK.

Erdogan: Izraelska operacija v Gazi ni vojna, ampak pokol

Turški predsednik je danes komentiral tudi dogajanje na izraelskem ozemlju in na območju Gaze, kjer se nadaljujejo spopadi in nasilje, pri čemer je obsodil poteze obeh strani. »Menimo, da mora tudi v vojni obstajati etika, ki jo morata spoštovati obe strani. Žal se to načelo v Izraelu in Gazi hudo krši,« je dejal Erdogan, ki je obsodil tako umore civilistov na izraelskem ozemlju kot »slepo pobijanje nedolžnih v Gazi, ki je podvržena nenehnemu bombardiranju«.

Dejal je, da Izrael prebivalcem Gaze odreka osnovno oskrbo, vključno z vodo in elektriko, ter da napada infrastrukturo, verske objekte in šole, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Če v konfliktu uporabljaš raznovrstne sramotne metode, to ni vojna, ampak pokol,« je še dejal turški predsednik.

»Izrael ne bi smel pozabiti - če bo deloval bolj kot organizacija in ne kot država, ga bomo tako tudi obravnavali. Bombardiranje civilnih objektov, pobijanje civilistov, blokiranje humanitarne pomoči in poskusi, da bi to predstavili kot dosežke, so dejanja organizacije in ne države,« je dodal. Erdogan po poročanju AFP besedo organizacija običajno uporablja, ko govori o PKK.