Vodja turškega vrhovnega volilnega sveta Ahmet Yener je danes dejal, da Erdogan vodi v drugem krogu s 54,47 odstotka glasov, Kilicdaroglu pa mu sledi s 45,53 odstotka podpore. Preštetih je bilo več kot 26 milijonov glasov oziroma 54,6 odstotka volilnih skrinjic, poroča britanski BBC.

Državna tiskovna agencija Anadolu je pred tem poročala, da po odprtju več kot 90 odstotkov volilnih skrinjic Erdogan z 52,61 odstotka podpore vodi pred Kilicdaroglujem, ki ima 47,3-odstotno podporo. Prvič po zaprtju volišč ob 16. uri je tudi konkurenčna tiskovna agencija Anka objavila, da v drugem krogu vodi Erdogan, in sicer s 50,78 odstotka pred Kilicdaroglujem, ki naj bi imel 49,22-odstotno podporo.

Zasebna tiskovna agencija Anka je sprva prednost pripisala Kilicdarogluju. Kljub trenutni prednosti Erdogana pa se je razlika med sedanjim predsednikom in Kilicdaroglujem glede na prvotno objavljene podatke zmanjšala.

Poslanec glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Faik Öztrak je v Ankari dejal, da med kandidatoma poteka tesna in zelo konkurenčna tekma..

Volilna udeležba je bila po poročanju Anadolu za štiri odstotne točke nižja kot v prvem krogu pred dvema tednoma, kar bi na koncu lahko znašalo okrog 85 odstotkov.

Po besedah vodje vrhovnega volilnega sveta Yenerja so današnje volitve potekale brez zapletov. Opozicijska CHP pa je poročala, da je prišlo do napadov na več njenih politikov in volilnih uradnikov.

Več kot 61 milijonov volivcev je danes odločalo, ali bo Erdogan po 20 letih ostal na položaju za nov petletni mandat. Javnomnenjske ankete so pred drugim krogom volitev napovedovale prednost Erdoganu.

V prvem krogu je Erdogan dobil približno 49,5 odstotka, njegov tekmec Kilicdaroglu pa nekaj manj kot 45 odstotkov.

Volivci so takrat odločali tudi o sestavi novega parlamenta. Erdoganova Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) je skupaj z ultranacionalistično stranko MHP brez večjih težav večino v 600-članskem parlamentu.