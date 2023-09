V ruskem letoviškem mestu Soči ob Črnem morju sta se srečala Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan, predsednika Rusije in Turčije. Glavna tema pogovorov je bila prosta plovba ladij z ukrajinskim žitom v Črnem morju, to se pravi žitni sporazum s Kijevom, ki ga Moskva po enem letu veljavnosti julija ni podaljšala. Zadeva postaja vse bolj pereča, ker bo treba letošnjo žetev izvoziti.

Neomajno stališče Kremlja

Putin je v pogovorih z Erdoganom dejal, da je sporazum o žitu, ki ga podpirajo tudi ZN, pripravljen odobriti in tako dovoliti izvoz ukrajinskega žita prek Črnega morja, če se bodo upoštevale zadeve, ki se tičejo Rusije. »Ta izvoz bomo dovolili takoj, ko bodo spoštovani vsi sporazumi o odpravi ovir za izvoz ruskih kmetijskih izdelkov,« je dejal Putin ob Erdoganu na novinarski konferenci, na kateri najbrž nista povedala vsega, o čemer sta se dogovorila. Putin je še poudaril, da prav Ukrajina ni spoštovala žitnega sporazuma, Zahod pa ovira ruski izvoz hrane tudi s tem, da Rusija ne sme prejeti plačil v sistemu Swift. Erdogan kot posrednik med Kijevom in Moskvo bo zdaj poskušal Ukrajino in Zahod prepričati o popuščanju nasproti Rusiji.

Putin je še napovedal: »Smo pred sklenitvijo sporazuma s šestimi afriškimi državami, ki jih nameravamo brezplačno oskrbeti z žitom.« Gre za 50.000 ton žita za vsako, kot je obljubil na vrhu Rusija-Afrika v Sankt Peterburgu. Pošiljke naj bi dobili Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somalija, Srednjeafriška republika in Eritreja, ki spadajo med 20 najrevnejših držav na svetu. Putin pa je zdaj v Sočiju tudi dejal, da bo Katar finančno pomagal afriškim državam pri preskrbi z žitom. Očitno se boji, da bi mu revne afriške države zamerile, ker je s svojim izstopom iz žitnega sporazuma v juliju tvegal nevarno zvišanje cen žita, do česar ni prišlo.

Putin: Ofenziva ni uspela

Erdogan je dejal, da sporazum Rusije, Turčije in Katarja glede preskrbe Afrike z žitom ne more biti alternativa črnomorskemu žitnemu sporazumu med Kijevom in Moskvo. Erdogan, ki so ga spremljali zunanji, obrambni, finančni in energetski minister, vidi v žitnem sporazumu izhodišče za mirovna pogajanja med Moskvo in Kijevom.

Na vprašanje ruskega novinarja je Putin ukrajinsko protiofenzivo označil za »popolnoma neuspešno«, a dodal, da se je Rusija vedno pripravljena pogajati o miru. Nekaj ur pred tem je namestnica obrambnega ministra Hana Maljar na spletu izjavila, da je ukrajinska vojska na vzhodu zavzela nova ozemlja, na jugu pa prebila prvo rusko obrambno črto. Prav v nedeljo pa so ruski droni napadli pristaniške naprave in skladišča za žito na območju Izmaila, kjer je ukrajinsko pristanišče ob delti Donave, prek katere delno poteka ukrajinski izvoz žita.