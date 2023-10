Ob koncu kolesarske sezone: Neverjetno, kaj delajo Slovenci

Z dirko odpadlega listja po Lombardiji se je zaključila cestnokolesarska sezona 2023 na najvišji ravni. Slovenska osmerica v svetovni seriji je poskrbela za novo leto presežkov. Že najmanj štiri leta, odkar je Primož Roglič prvič zmagal na Vuelti, se na sončni strani Alp sprašujemo, kje so meje slovenskega kolesarstva. Že po prvi slovenski zmagi na grand touru sta naslednje leto sledili dve. Slovenci so se vpisali med zmagovalce na kolesarskih spomenikih. Za nameček je Matej Mohorič včeraj postal svetovni prvak v dirki po makadamu. Vsako leto sledi nov presežek in že četrto leto zapored lahko govorimo o najboljši slovenski sezoni v zgodovini kolesarstva.