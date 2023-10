Po navedbah agencije bo tako skupaj izdanih 193 odločb v višini 333.884 evrov za namene sofinanciranja čebelarske opreme, nakupa satnic, sofinanciranja zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, sofinanciranja sadik medovitih rastlin, subvencioniranja vzreje čebeljih matic, podpore čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov ter vzdrževanja čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu.

Agencija bo ob tem, kot so zapisali v sporočilu za javnost, do konca prihodnjega tedna izvedla tudi izplačila v višini 465.411 evrov vsem izvajalcem in podizvajalcem v sklopu letošnjih javnih razpisov za prenos znanja v čebelarstvu in raziskovalnega dela na področju čebelarstva.