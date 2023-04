Na razpis za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, se med drugim lahko prijavijo tisti, ki so nakupili zdravila, za dokazilo o opravljenem nakupu pa štejeta kopija računa in dokazilo o plačilu. Eden od razpisnih pogojev je tudi udeležba na najmanj enem veterinarskem izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev.

Drugi razpis je namenjen sofinanciranju nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa sofinanciranja čebelarske opreme. Višina nepovratnih sredstev znaša do 22.650 evrov. Aktivnosti za izvajanje sofinanciranja čebelarske opreme ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2022 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. decembra 2022, izhaja iz razpisa. Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost v Sloveniji.

Za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva, pa je razpisanih 9130 evrov. Upravičen strošek dela je ovrednoten na skupno 42 ur dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu v višini 9,45 evra na uro, kar se dodeli v obliki pavšalnega zneska za delo v višini 396,90 evra za obdobje upravičenosti stroškov na en vzdrževan čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.

Upravičeni stroški materiala, ki je potreben za vzdrževanje enega učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu, so zdravila, zamenjava matic, dodatni satniki in satnice ter potrošni material. Ti upravičeni stroški lahko znašajo največ 167 evrov brez vštetega DDV. Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev so sicer stroški, ki so nastali od 1. avgusta do 31. decembra lani za učne čebelnjake, ki so bili vzpostavljeni in potrjeni za programski leti 2021 in 2022, med drugim še piše v sporočilu.

Vloge na vseh treh razpisih je mogoče oddati do vključno 8. maja.