Potem ko so moštva v evropskem pokalu že zavihala rokave in začela s tekmovanjem, jim bodo danes in jutri s prvim krogom sledila še moštva v elitni evroligi. Osmič zapored bo 18 klubov igralo po ligaškem sistemu, po 34 krogih nato bo sledila to pot nekoliko razširjena končnica. Prvih šest klubov se bo neposredno uvrstilo v četrtfinale, tisti od 7. do 10. mesta pa se bodo udarili za zadnji dve mesti po vzoru lige NBA. Zmagovalec obračuna med sedmim in osmim moštvom bo zasedel sedmo mesto, poraženec pa se bo v boju za zadnjo četrtfinalno vozovnico udaril z boljšim z obračuna med deveto in deseto uvrščenim. Sodelujoče ekipe so enake kot v lanski sezoni, saj je Gran Canaria kot prvak evropskega pokala zavrnila napredovanje, posledično pa je mesto med evropsko košarkarsko elito zadržala Valencia. Slovenija bo imela to pot v evroligi dva predstavnika. Žiga Samar bo nosil dres Albe iz Berlina, naturalizirani Mike Tobey pa Crvene zvezde. Naslov prvaka brani Real Madrid, ki je v lanskem finalu po košu Sergia Lulla v končnici prišel že do enajste tovrstne lovorike. Zaključni turnir četverice bo v Berlinu.

Pred novo klubsko sezono veseli tudi dejstvo, da sta evroliga in Mednarodna košarkarska zveza Fiba odprli dialog z namenom ureditve stanja v evropski košarki. Prvi rezultat boljših odnosov je februarski premor v najelitnejšem evropskem tekmovanju, kar pomeni, da bodo lahko najboljši posamezniki pomagali svojim reprezentancam v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Za to sta zaslužna novi predsednik Fibe Europe Jorge Garbajosa in predsednik evrolige Dejan Bodiroga, ki sta bila nekdaj vrhunska igralca, zato sta hitro razumela, da stanje, kot je bilo, ni sprejemljivo za nikogar.

Če je že dolgo časa praksa, da najboljši evropski košarkarji odhajajo v ligo NBA, onkraj Atlantika sta se odpravila zadnja najkoristnejša igralca (MVP) evrolige Saša Vezenkov (Sacramento) in Vasilije Micić (Oklahoma), se vse več posameznikov iz najmočnejše lige na svetu odloča za prihod na staro celino. Največji met je uspel Monacu. Medse je zvabil štirikratnega udeleženca tekme vseh zvezd Kembo Walkerja, ki je bil v sezoni 2018/19 tretji strelec lige NBA in je na eni tekmi dosegel 60 točk. Serge Ibaka, ki je bil trikrat član najboljše obrambne peterke, je okrepil Bayern, Frank Kaminsky in PJ Dozier Partizan, Juancho Hernangomez Panathinaikos, njegov brat Willy Barcelono, tako kot Jabari Parker. Iz lige NBA so prišli še Sterling Brown (ALBA), Marko Simonović (Crvena zvezda) in Frank Jackson (Asvel).

Evroliga, 1. krog, danes ob 19. uri: C. zvezda – Asvel, ob 20.05: Maccabi – Partizan, ob 20.30: Virtus Bologna – Žalgiris, Bayern – Alba, Barcelona – Anadolu Efes, jutri ob 19.45: Fenerbahče – Milano, ob 20.15: Panathinaikos – Olympiakos, ob 20.30: Valencia – Monaco, Baskonia – Real Madrid.