Poleg tega bodo taktični transportni letali uporabljali tudi za potrebe države pri prevozu ljudi in tovora ob naravnih in drugih nesrečah ter za pomoč pri gašenju požarov v naravi. Letali bosta tako omogočali razpoložljivost zmogljivosti in zapolnitev vrzeli v primerih, ko eno letalo zaradi tehničnega vzdrževanja ne bo na voljo.

Letali bosta omogočali zagotavljanje nacionalne zmogljivosti vertikalnega premika s primarnim poudarkom na samostojnosti, samovzdržnosti in samozadostnosti Slovenske vojske (SV) v mednarodnih operacijah in na misijah ter premikanje na območje delovanja SV in z njega, zagotavljanje vzdržljivosti na območju delovanja SV in evakuacijo pripadnikov SV.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo stalno razpoložljivo vsaj eno letalo, medtem ko bi bila ob nakupu samo enega letala razpoložljivost 80-odstotna. Hkrati bosta letali podpora drugim državnim organom v Sloveniji, podpora v okviru Nata in Evropske unije, podpora civilni zaščiti ob naravnih in drugih nesrečah, podpora drugim državnim organom in partnerskim državam, ki nimajo tovrstnih zmogljivosti, ter za aktivno sodelovanje v mednarodnih programih zračnega transporta, kot je na primer ATARES.

Ministra sta danes podpisala spremembo k izvedbenemu dogovoru med italijanskim in slovenskim ministrstvom za obrambo o sodelovanju na področju vojaškega letalstva, ki je bil podpisan 17. novembra 2021 in opredeljuje nakup še drugega letala. "Kljub dveletnemu razmiku od podpisa izvedbenega sporazuma, po katerem smo kupili prvo taktično transportno letalo C-27J Spartan, nam je v postopku pogajanj uspelo, da smo za enako konfiguracijo drugega letala dosegli nižjo ceno za skoraj 3,5 milijona evrov. Že kupljena modula za gašenje požarov in prevoz potnikov bosta lahko izmenično uporabljali obe letali," so pojasnili.

S podpisano spremembo k izvedbenemu dogovoru je opravljen nakup drugega letala C-27J z enako konfiguracijo kot prvo letalo in vključeno dveletno garancijo v vrednosti 45.408.679 evrov brez DDV. Vrednost prvega letala C-27J vključno s certifikacijo, MEDEVAC standardnim in specialnim modulom, modulom za biološko dekontaminacijo, balističnim modulom in z vključeno dveletno garancijo znaša 48.854.759 evrov brez DDV, so dodali na ministrstvu.

K navedenima stroškoma za nakup prvega in drugega letala je treba prišteti še stroške opreme za podporo na tleh, integralne logistične podpore, usposabljanja, dobave rezervnih delov in dodatnega materiala za transport ter stroške nakupa sistema za gašenje požara in modula za prevoz potnikov. Del stroškov za nakup obeh letal so tudi stroški italijanskega vojaškega letalskega organa in administrativni stroški italijanskega ministrstva za čas veljavnosti izvedbenega dogovora.

Skupaj stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J, vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški, znašajo 128.911.575 evrov brez DDV.

Prvo taktično transportno letalo C-27J Spartan je že izdelano, trenutno je v procesu certificiranja in bo v Slovenijo predvidoma prispelo v decembru 2023, drugo pa predvidoma v decembru 2024.

Vlada je na osnovi dopolnitev in sprememb načrta razvojnih programov 2023-2026, ki jih je sprejela 20. julija, ustvarila podlago za investicije SV, kot jih predvideva resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040. S tem po navedbah ministrstva nadaljuje razvoj in modernizacijo SV v luči sodobnih varnostnih izzivov.