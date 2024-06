Začetek vrha G7, ki se ga udeležujejo voditelji sedmih najbolj razvitih gospodarstev na svetu, je včeraj zaznamovalo tudi nesoglasje med gostiteljico vrha, italijansko premierko Giorgio Meloni in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Voditelji so brez nesoglasij potrdili dogovor o zagotovitvi 50 milijard dolarjev za Ukrajino z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja, nekoliko bolj napeto pa je postalo pri pogovorih o pravici do splava.

Tik pred zdajci izbrisali splav

Italijanski mediji so poročali, da je Italija v zadnjem osnutku sklepne izjave črtala omembo pravice do splava. Kanada in Francija sta si namreč prizadevali, da bi na letošnjem vrhu še okrepili izjavo z lanskega vrha G7 v Hirošimi, ko so se voditelji zavzeli za varen dostop do splava. Po poročanju Euronews so prizadevanja Francije in Kanade podprli tudi v ostalih državah, zataknilo pa se je pri Italiji.

Macron je kasneje novinarjem povedal, da odločitev obžaluje. »Francija ima vizijo enakosti med ženskami in moškimi, vendar to očitno ni vizija, ki bi bila skupna celotnemu političnemu spektru,« je dejal in dodal, da kljub temu spoštuje odločitev, da pravica do splava v sklepni izjavi ne bo izrecno omenjena.

Francija je sicer letos kot ena prvih držav pravico do splava vpisala v svojo ustavo.

Italijanska premierka Meloni je Macrona obtožila nabiranja političnih točk po tem ko je ta po slabem rezultatu na evropskih volitvah razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. »Menim, da je v teh težkih časih zelo narobe, če se za kampanjo uporablja tako dragocen forum, kot je G7,« je dejala »Polemika o prisotnosti ali odsotnosti besede splav v sklepih je popolna pretveza,« je še dodala Meloni, ki si je z Macronom že večkrat prišla navzkriž.

Izjavo, ki kot kaže na bo vključevala omembe varne prekinitve nosečnosti, bodo voditelji predvidoma potrdili drevi. Nekateri diplomati pravijo, da se tudi brez omembe splava razume, da G7 še naprej podpira zagotavljanje reproduktivnih pravic za vse.

Po poročanju Reutersa sicer tudi ameriški predsednik Joe Biden ni bil naklonjen temu, da se omembo splava izbriše iz sklepne izjave. »Predsednik je dejal, da moramo vsaj ohraniti to, kar je bilo v Hirošimi rečeno o zdravju žensk in reproduktivnih pravicah,« je dejal neimenovan uradnik.

Jezni pogledi

Napetost je po burni razpravi v zraku obvisela še tudi zvečer, ko so se politiki zbrali na večerji. Francoski predsednik je italijanski premierki poljubil roko, a poznavalci telesne govorice v njeni drži in obraznem izrazu prepoznavajo jezo.

Macron y Meloni chocaron ayer porque la italiana no quiere que aparezca explícitamente “el derecho al aborto” en la declaración final #G7Italy Tras discutir, llegó la cena. Pero a Meloni no se le había pasado aún el cabreo con el francés… #bodylanguagepic.twitter.com/BMDHcL35ha — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 14, 2024

V Italiji je sicer umetna prekinitev nosečnosti dovoljena v prvih 90 dneh, je pa dostop do splava otežen, saj imajo številni zdravniki ugovor vesti. V nekaterih regijah celo do 90 odstotkov zdravnikov zavrača možnost opravljanja splava.