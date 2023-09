Klimatske spremembe in slovensko kmetijstvo

Napočil je trenutek, ko je nujno v široki družbeni razpravi 1) opredeliti prednosti in pomanjkljivosti kmetijstva, 2) definirati cilje agrarne politike, 3) zagotoviti finančna sredstva za dosego teh ciljev in 4) tekoče zasledovati učinke agrarne politike. Posebej moramo biti pozorni na rabo in varstvo tal, v kmetijstvu je zemlja zelo pomemben produkcijski faktor, ob delu in kapitalu.