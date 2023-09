Sašev zadnji petek

Pišem v ponedeljek, 11. septembra. Časopisi kot običajno sporočajo ponavljajoče se dogodke, svarila pred optimizmom, ki da je neutemeljen, saj se na primer gospodarstvo pogreza v recesijo, razlike med revnimi in bogatimi pa se povečujejo. Vendar ob tej novici ni nasveta, kako zaustaviti to nepravičnost. Najbrž se mnogim to zdi povsem razumljivo in sprejemljivo. Zjutraj poslušamo še opozorila, da so na vseh vpadnicah zastoji, popoldne nesreča prav tam vzame tri življenja. Zvečer se veselimo zmage slovenskih odbojkarjev in nekaj malega pozornosti doživi tudi obletnica napada na ameriška dvojčka. Življenje za večino teče dalje.