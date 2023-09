V prvi tekmi bo Aluminij gostil Rogaško. Lahko bi rekli livarsko-vlivalsko soočenje. Ekipi znanki iz lanske druge lige sta prvenstvo začeli različno, a sta se tik pred reprezentančnim odmorom nekako izenačili. Rogaška je prišla do sape, v napadu je pridobila vedno navihanega Oliverja Kregarja, Aluminij je pa zapustil najboljši igralec. A vendar Aluminij igra doma in premore kak atom energije več, zato se 2,00 visoka kvota na njihovo zmago zdi poskusa vredna priložnost.

V drugi sobotni tekmi Mura gosti Bravo. Premor je po uvodnih krogih prvenstva destabiliziranim murašem zagotovo koristil, dobili so tudi novega trenerja, a gostujoči Bravo se je v prvih krogih izoblikoval v karakterno in razigrano ekipo na lasten pogon. Verjeti je v gole na obeh straneh, za kar je v ponudbi kvota 1,74, obenem se pa to zdi tekma, v kateri bi Mura lahko iztržila celo zmago.

Zvečer sledi derbi Olimpija – Maribor. Olimpijo je pred prekinitvijo pestila predvsem obramba, Maribor pa tudi napad, pri čemer prihaja brez poškodovanega napadalca Jakupovića in kapetana Mileca, že pred tem pa je Olimpija kazala več smisla, zato se zdi upravičeno staviti na njeno zmago, za kar je na voljo spodobna kvota 2,00.

Prav tako lokalno derbična bo tekma Radomlje – Domžale, srečanje ekip, ki se na začetku prvenstva nista povsem znašli in sta več golov prejeli kot dali, a je v tem primeru pričakovati, da bosta mrežo zatresli obe, za kar je na voljo kvota 1,71. A Domžale, ki ne nazadnje prav tako igrajo na domačem terenu, se zdijo bolj oblikovane in v poštev pride tudi kvota 2,25 na njihovo zmago.

In še Koper – Celje, večerni odmerek rumenila in strateško soočenje Z. Zeljkoviča in A. Riere. Vprašanje je, ali lahko Koper zatre sredino Celjanov, da ji ne bi uspelo zaposlovati hitrega napada. Tekma, ki se bo stežka končala brez golov in v kateri se zdi remi optimalen izkupiček za domačine, kar pa navaja tudi na to, da si lahko nedeljski večer hazardersko popestrimo s kvoto 11,50 na remi ob več kot 2,5 gola skupno.