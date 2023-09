Omogočena oddaja zahtevkov za izplačilo povračil zaradi posledic poplav in plazov

Delodajalci, ki so od Zavoda RS za zaposlovanje že prejeli odločbo, s katero jim je bila po poplavah priznana pravica do državne pomoči, lahko z današnjim dnem na zavodu predložijo zahtevke za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in čakanja na delo ter zahtevke za povračilo izplačanih plač zaposlenim, ki so odstranjevali posledice poplav.