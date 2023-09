Dvainštiridesetletni Edo iz Bosne in Hercegovine je v nekakšnem samskem domu v naselju Trnava v občini Braslovče, kjer so v glavnem prebivali delavci iz balkanskih držav, prebival sam. V kakšni družbi se je gibal v redkih prostih urah, sosedje bolj malo vedo. Menda se je zapletel z nekimi sodelavci, tudi dolgovi naj bi ga pestili. V torek navsezgodaj zjutraj je umrl pod streli neznanca. Policija je z informacijami zelo skopa.

Za zdaj so na Policijski upravi Celje potrdili le, da so bili v torek okoli pol petih zjutraj obveščeni, da reševalci v večstanovanjski zgradbi na žalskem območju oživljajo hudo poškodovanega moškega, ki je kljub pomoči poškodbam podlegel. »Pokojni je bil ustreljen s strelnim orožjem in je umrl zaradi strelne rane. Pokojni je tujec, ki je v Sloveniji opravljal različna dela in je sam živel v eni od sob v zgradbi. Preiskava kaznivega dejanja se intenzivno nadaljuje in policisti z zbiranjem informacij ter analizo zbranih dokazov izvajajo aktivnosti za odkritje storilca kaznivega dejanja,« je včeraj sporočil Marjan Strašek s Policijske uprave Celje. Z drugimi besedami, kriminalisti do storilca še niso prišli. Ali imajo morda vsaj osumljenca, policija ne izdaja. Poleg policistov sta se ogleda kraja dejanja udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Še včeraj je bilo pred stavbo, v kateri je bil nekoč hmeljarski dom, opaziti precej policistov in kriminalistov. »Ko bo znanih več okoliščin, vas bomo v naslednjih dneh o poteku preiskave in samem dogodku podrobneje obvestili, trenutno pa poteka intenzivna kriminalistična preiskava,« je potrdil Marjan Strašek. Iz policijskega sporočila je razvidno še, da kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje umora.

Slovenske novice so poročale, da naj bi Edo iz Bosne in Hercegovine umrl pod sedmimi streli. Prvi naj bi do njega prišel eden od sosedov, prizor pa je bil grozljiv. Edo je ležal ustreljen v mlaki krvi.

*** Pokojni je tujec, ki je v Sloveniji opravljal različna dela in je sam živel v eni od sob v zgradbi.