Nova Zelandija

Na stadionu Stade de France v Saint Denisu so bo začelo svetovno prvenstvo s tekmo med domačo Francijo in Novo Zelandijo, ki sta se po žrebu uvrstili v prvo skupino, v kateri so še Italija, Urugvaj in Namibija. Veliki favorit je za mnoge najboljša reprezentanca na svetu Nova Zelandija, ki je najboljša tudi v seštevku najboljših uvrstitev na dosedanjih prvenstvih. All Blacks, po maorsko Ōpango, ki običajno nastopajo v povsem črnih dresih, so doslej osvojili tri svetovna prvenstva: prvo leta 1987, ki sta ga gostili ravno Nova Zelandija in Avstralija, leta 2011, ko so bili spet domačini, in leta 2015, ko je bilo prvenstvo v Angliji. Leta 1995 so bili All Blacks v Južni Afriki drugi, v finalu so jih premagali Južnoafričani. Še trikrat so se morali Novozelandci zadovoljiti z bronastim odličjem, leta 1991, 2003 in 2019. Leta 1999 so bili četrti, najslabše je bilo leto 2007, ko so končali v četrtfinalu med osmimi najboljšimi, tudi takrat je bilo kot letos prvenstvo v Franciji, izločili pa so jih ravno Francozi. Trener oziroma selektor črnih je Ian Fosters, kapetan je Sam Cane in so med štirimi favoriti za naslov, če gre verjeti stavnicam.