Borut Flander je večino svoje dosedanje poslovne kariere namenil celovitemu strateškemu prestrukturiranju in poslovno prodajnemu razvoju podjetij, v katerih je deloval. Nazadnje je bil direktor podjetja Kovinoplastika Lož, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Intereurope.

V upravi se bo pridružil namestniku predsednika uprave Alešu Klavžarju in članici uprave, delavski direktorici Blanki Česnik Wolf. V letu 2022 je Intereuropo vodil Damijan Vajs, ki pa je v začetku leta s položaja odstopil. Takrat so iz Intereurope sporočili, da bo družbo vodil še najdlje do 3. junija.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poslovanjem skupine Intereuropa v letošnjem prvem polletju. Kot so ob tem pojasnili v družbi, je zaostanek prodaje za primerljivimi lanskimi rezultati v veliki meri posledica normalizacije na trgu, to je padca cen pomorskih in letalskih voznin po koncu pandemije covida-19. Zmanjšala se je prodaja storitev kopenskega in medcelinskega prometa, medtem ko sta poslovni področji logistične rešitve in druge storitve prihodke povečali.

Čisti dobiček se je zmanjšal za 17 odstotkov na 2,7 milijona evrov

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je znašal 8,2 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več kot v prvem polletju lani. Polletni dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil s 4,4 milijona evrov za pet odstotkov višji kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa se je zmanjšal za 17 odstotkov na 2,7 milijona evrov. S tem je bil za osem odstotkov nižji od načrtovanega, na kar so predvsem vplivali višji stroški financiranja, so pojasnili v družbi.

Neto finančni dolg skupine je ob zaključku prvega polletja znašal 38,1 milijona evrov, kar je 4,4 milijona evrov manj kot konec leta 2022, in je v največji meri posledica znižanja finančnih obveznosti.

Matična družba Intereuropa je v obdobju od januarja do junija ustvarila 64,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. EBITDA se je zmanjšal za odstotek na 4,3 milijona evrov, čisti dobiček pa za 22 odstotkov na nekaj manj kot 2,1 milijona evrov. Ta padec je v največji meri posledica višjih stroškov dela in slabšega izida financiranja, piše v polletnem poslovnem poročilu.