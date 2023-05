Kot so ob tem pojasnili v Intereuropi, je dobiček skupine kljub občutnemu medletnemu padcu za 12 odstotkov presegel načrtovani znesek, prihodki pa so za načrti zaostali, in sicer za štiri odstotke.

Dobiček skupine iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je med januarjem in koncem marca dosegel 3,59 milijona evrov, s čimer je ostal na enaki ravni kot v primerljivem obdobju lanskega leta, in pristal odstotek nad načrti. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil medtem z 1,70 milijona evrov medletno nižji za 15 odstotkov, načrte pa je presegel za 14 odstotkov.

»Poslovne razmere se v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 postopno umirjajo, tudi težave v dobavnih verigah se, kljub upočasnitvi gospodarske rasti v evrskem območju v drugi polovici lanskega leta, postopoma zmanjšujejo,« so objavo poslovnih rezultatov pospremili v Intereuropi.

Spomnili so še, da se po napovedih mednarodnih institucij pričakuje postopno okrepitev gospodarske rasti v Sloveniji in njenih trgovinskih partnericah ter krepitev zunanjega povpraševanja, še vedno pa na poslovne razmere vpliva negotovost zaradi vojne v Ukrajini.

»Skupina Intereuropa se je na otežene razmere odzvala tudi s pospešenim izvajanjem nekaterih razvojnih projektov in bo tudi v nadaljevanju poslovnega leta 2023 izvajala okrepljene trženjske aktivnosti ter zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi,« so napovedali.

Matična družba Intereuropa je v prvem četrtletju čisti dobiček na medletni ravni znižala za 23 odstotkov na 831 milijonov evrov, prihodke od prodaje pa za tri odstotke na 31,99 milijona evrov.

S poslovanjem v minulem trimesečju se je danes že seznanil nadzorni svet, prav tako je podprl predlog sklica skupščine delničarjev, ki bo konec junija.