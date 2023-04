Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Intereurope, ki je v lasti državne Pošte Slovenije, je Klavžar strokovnjak za finance in računovodstvo z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb.

Uprava bo zdaj tričlanska, je pa njen predsednik Vajs po nekaj več kot letu dni vodenja podjetja nedavno podal odstopno izjavo in bo na čelu družbe najdlje do 3. junija. Razlog za odstop ni znan, napovedan pa je bil po temeljiti prenovi vodstva Pošte Slovenije po nastopu nove vlade po lanskih volitvah.

V Intereuropi je sicer februarja prišlo tudi do menjav predstavnikov lastnika v nadzornem svetu. Prvi nadzornik je Marko Cegnar, poleg njega pa so v svetu še Ivana Vrviščar, Slavko Ovčina in Borut Vujčič, v imenu delavcev pa Tjaša Benčina in Zlatka Čretnik.

Skupina Intereuropa je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 200,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot predlani in največ v zadnjih 10 letih. Čisti dobiček je bil s 5,1 milijona evrov nižji za 22,7 odstotka.