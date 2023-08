Že takoj na uvodu vas čaka Ukrajina, ob Bolgariji najtežji tekmec v skupini B, ki vas je lani namučila v četrtfinalu SP. Če ste imeli lani v Stožicah na svoji strani številne slovenske navijače, v Varni te podpore ne bo.

Takšnega vzdušja, kot je bilo v Stožicah, ne moremo pričakovati nikjer na svetu. Bo pa Ukrajina zagotovo ena od ekip, ki bo v naši skupini najbolj neugodna za nas. Dobro formo in kakovost je potrdila tudi v letošnji zlati ligi, ko je šele na koncu izgubila s Turčijo. Ima nekaj vrhunskih igralcev, še zlasti to velja za Olega Plotnickega, ki ga dobro poznam iz kluba Perugia in je eden najboljših sprejemalcev na svetu. Tudi korektor Vasil Tupči je zelo nevaren, kot ekipa so telesno zelo močni. Igrajo rusko šolo odbojke, tako da nam ne bo lahko. Morali bomo igrati svojo igro, potrpežljivo, se dobro braniti in biti uspešni na sprejemu ob njihovih močnih začetnih udarcih.

Ali ste se s Plotnickim v klubu že kaj pogovarjali o tej tekmi?

Takoj ko smo dobili razpored, je že bilo nekaj besed o njej in tudi nekaj zbadanja. V vsakem primeru bodo zelo motivirani, da bi nas premagali in se na ta način oddolžili za lanski poraz v Ljubljani, ko so bili precej blizu (1:3, op. p.). Pričakujemo težko otvoritveno tekmo in motivirano Ukrajino.

Vaš zadnji test pred EP je bil Wagnerjev memorial na Poljskem, kjer ste potrdili, da v Varno prihajate v dobri formi.

Da. Mislim, da je bila prva tekma turnirja proti domačinom ena naših boljših to poletje, zadnja proti Franciji pa nekaj slabša. A bistveno je bilo, da smo videli, na čem smo bili nekaj dni pred odhodom v Varno in kaj je bilo do tekme proti Ukrajini še potrebno popraviti. Vsekakor lahko začetek tekmovanja pričakujemo samozavestni in z zavedanjem, da smo lahko konkurenčni prav vsakomur.

V skupinskem delu EP vas poleg Ukrajine čakajo še Finska, Španija, Hrvaška in Bolgarija. Uvrstitev v osmino finala ne bi smela biti vprašljiva?

Naš cilj je, da že v skupinskem delu osvojimo prvo mesto in tako pridemo do malce lažjega razporeda v izločilnih bojih. Če bo vse po sreči, bi se izognili Francozom v četrtfinalu, zato bomo morali že skupinski del odigrati maksimalno zbrano. Ne smemo si dovoliti, da bi izgubljali točke proti ekipam, ki so slabše rangirane od nas, potem pa upam, da bo zadnja tekma z Bolgari odločala o prvem mestu v skupini.

Bolgarija vas je presenetila v ligi narodov. Ali ste zdaj nanjo bolje pripravljeni?

Tisti poraz nam je vlil še dodatne energijo. Tokrat z motivacijo ne bomo imeli težav, tudi zato, ker bo dvorano polna, na svoji koži pa smo tudi občutili, kako kakovostni so Bolgari. V ligi narodov smo jih malce podcenjevali, pristop ni bil pravi, nismo igrali v najboljši zasedbi. In potem, ko so bili v naletu, jih nismo več mogli ustaviti. Veseli me, da bomo imeli že tako kmalu priložnost, da jim vrnemo za tisti poraz.

Večja neznanka kot Ukrajina in Bolgarija bodo Finska, Španija in Hrvaška. S Hrvati ste zadnjo tekmo igrali na zadnjem EP in jih premagali, tako kot dve leti prej tudi Fince, medtem ko ste bili od Špancev boljši leta 2017.

Vse tri ekipe so od takrat precej spremenile zasedbe in vse imajo svojo kakovost. Pričakujemo lahko, da nas bodo želeli presenetiti, česar se dobro zavedamo, na igrišču pa potrditi, zakaj smo v vlogi favoritov. Če trenutno o njih še nimamo natančnih podatkov, jih bomo do tekem z njimi dobili, kajti naše strokovno vodstvo bo do potankosti preučilo njihove igre. Igralci pa moramo nato pokazati svojo kakovost in vse tri tekme dobiti.

Na letošnjem prvenstvu boste najizkušenejši slovenski podajalec, saj Vinčića ne bo. Ali bo zato vaša odgovornost še toliko večja?

Žal po težki operaciji komolca in nato še poškodbi gležnja Vinčić ni v najboljši formi in ga ni z nami. Morda je res bolje, da ne tvega še dodatne poškodbe in upam, da bo že za olimpijske kvalifikacije stoodstotno nared. A smo tudi v ligi narodov videli, da je Uroš Planinšič zelo napredoval, saj je nekaj tekem odigral zelo korektno. Mislim, da se Vinčićeva odsotnost ne bo poznala v naši igri. Je pa res, da bo zdaj več bremena na meni, česar pa sem zdaj že navajen.

Na zadnjih štirih EP ste trikrat osvojili srebrno kolajno. Kako končno priti do zlate?

Težko je reči. Vrh evropske odbojke je vsako leto zelo širok. Kar nekaj reprezentanc upravičeno lahko računa na kolajno, tudi na zlato, predvsem to velja za Italijo, Poljsko in Francijo, ki so morda še vedno korak pred nami. Na tem prvenstvu bomo imeli v ekipi nekaj sprememb: igrali bomo brez klasičnega korektorja, ne bo Vinčića..., zato je v naši igri nekaj novosti. Delamo vse, da bi še enkrat prišli v finale in da bi se potem morda le veselili tako želene zlate kolajne.

Občutek je, da z veliko mero samozavesti pričakujete EP.

Za nami je, večinoma v takšni zasedbi, z izjemo nekaj novincev, že nekaj evropskih prvenstev in tudi že nekaj kolajn smo osvojili. V ligi narodov in na pripravljalnih tekmah smo se lahko prepričali, da imamo tudi na klopi nekaj mlajših igralcev, ki so na visoki ravni. Vse to so razlogi, zakaj lahko prvenstvo pričakujemo samozavestno. Dali bomo vse od sebe in naredili vse, da se domov vrnemo s kolajno, če bo zlata, bo pa še toliko bolje. Vemo pa, da so razlike v vrhu zelo majhne.

Tekme Slovenije Danes (ob 16.30): Slovenija – Ukrajina Petek, 1. september (16.30): Slovenija – Finska Sobota, 2. september (16.30): Slovenija – Španija Ponedeljek, 4. september (19.30): Slovenija – Hrvaška Torek, 5. september (19.30): Bolgarija – Slovenija.