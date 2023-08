Po štirih krogih je v skupini H precej izenačeno. Na vrhu sta s po devetimi točkami Finska in Kazahstan, Danska in Slovenija jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Slovenski nogometaši imajo s San Marinom stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih tekem, s Severno Irsko pa je razmerje slabše. Slovenska vrsta je proti njej dobila le prvo medsebojno tekmo leta 2008, pozneje pa trikrat izgubila z 0:1 in enkrat igrala 0:0.

»Želje so jasne, priti do točk na obeh tekmah. Najprej bo osredotočenost na Severni Irski. Z njo nimamo najboljše bilance, ampak tradicija je zato, da se ruši. Gre za trdega, agresivnega tekmeca, dobrega v obrambi, ki pa zna tudi kaj kakovostno odigrati,« je uvodoma na novinarski konferenci povedal Matjaž Kek.

Slovenski selektor je v nadaljevanju kvalifikacij osredotočen predvsem na osvajanje točk. »Za razmišljanje o dobri uvrstitvi so potrebne točke, manjkata dve ali tri iz Helsinkov, tudi z Dansko smo igrali dokaj solidno. S pozitivno energijo in upanjem na dobro vzdušje v Stožicah se bomo na dveh treningih poskusili najbolje pripraviti. Potem pa bo šele na vrsti San Marino.«

Vrnil se je Oblak, vprašljiv pa je Zajc

Tudi tokrat bo Kek zaupal preverjenim močem. »Mislim, da je jedro reprezentance sestavljeno. Pomembno je, da je Oblak začel braniti, tisti, ki so imeli težave s poškodbami, dobivajo minutažo. Erik Janža je ime težave s kolenom, Jasmin Kurtić je začel igrati po menjavi kluba, vprašljiv pa je Miha Zajc, ki od tekme z Mariborom ni treniral pri Fenerbahčeju,« je pojasnil Kek.

Poudaril je, da bodo naredili vse, da Zajca pripravijo za tekmi. Tudi če ne bo uspelo, Kek popolnoma zaupa tudi tistim na »dodatnem« seznamu, ki čakajo na svojo priložnost. Med temi je omenil tudi Martina Kramariča, Nina Žuglja, ki pa je poškodovan, Marka Zabukovnika in Nina Koutra iz Celja, pa tudi Svita Sešlarja in Marcela Ratnika.

Kot pa je poudaril, je zelo pomembno, da se je po težavah s poškodbo vrnil vratar in kapetan Jan Oblak. »Menim, da nam ni manjkal le na igrišču, ampak tudi ob njem. V slačilnici je drugače, ko je aktivno udeležen. Jan nam je vedno dal neko varnost na igrišču in ob igrišču. S soigralci bo pomemben faktor za dober izid Slovenije,« je še povedal Kek.

Za zmage je treba dosegati tudi zadetke, za kar je v prvi vrsti v slovenski vrsti »zadolžen« Benjamin Šeško. A kot pravi Kek, ima tudi novi napadalec Leipziga v reprezentanci konkurenco v Andražu Šporarju, Žanu Vipotniku, Žanu Celarju, Janu Mlakarju in Luki Zahoviću. »Bo pa kot vedno vse največ odvisno od celotne ekipe,« je še dejal Kek.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 61., Severna Irska 64., San Marino pa je zadnji, 208.

Seznam igralcev:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Matevž Vidovšek (Olimpija);

- branilci: Petar Stojanović (Sampdoria), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Lech Poznanj), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Soči);

- vezisti: Jasmin Kurtić (Craiova), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahče), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Timi Max Elšnik (Olimpija);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Žan Celar (Lugano), Jan Mlakar (Pisa), Žan Vipotnik (Bordeaux).