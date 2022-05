Slovenska nogometna reprezentanca je z včerajšnjim treningom v Stožicah v Ljubljani začela priprave na ligo narodov, v kateri bo letos tekmovala v skupini B, torej v drugem kakovostnem razredu, kamor je napredovala z zmago v skupini C. Potem ko so končali klubske sezone, je pred strokovnim štabom in 29 igralci zahteven izziv kar štirih tekem v juniju s Švedsko (2. junija v Ljubljani), Srbijo (5. junija v Beogradu), Norveško (9. junija v Oslu) in znova s Srbijo (12. junija v Ljubljani). Zasedba je na začetku okrnjena, saj ima Adam Gnezda Čerin še obveznosti pri Rijeki, David Brkalo pa pri norveškem Vikingu. Jasmin Kurtić je, potem ko je blestel v Grčiji v dresu Paoka iz Soluna, izgubil pravi tekmovalni ritem zaradi okužbe s koronavirusom.

Blažič, Lovrić in Kramer z novimi klubi

»Štiri tekme v nizu so izziv za vsakega selektorja in ekipe po koncu sezone. Upam, da bo malo širši izbor igralcev prinesel kakovostno Slovenijo, ki bo razmišljala o sebi in šele nato o Švedski, Norveški in Srbiji. Podporo na domačih tekmah si bomo morali še zaslužiti. V kratkem času se lahko zgodi veliko pozitivnega, a tudi negativnega. Kosali se bomo z reprezentancami, ki nekaj pomenijo v evropskem nogometu, čeprav morda niso čista špica. Merili se bomo z zvezdniki evropskega nogometa,« je podaril selektor Matjaž Kek. Največji izziv bodo štiri tekme v nizu, saj je imela Slovenija težave v prejšnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo že s tremi tekmami zapored, ko je po zmagi proti Hrvaški izgubila v gosteh z Rusijo in Ciprom. Kek je marca na pripravah v Dohi (remija s Hrvaško 1:1 in Katarjem 0:0) preizkušal tudi nov sistem igre s tremi branilci, kar naj bi povečalo raznovrstnost rešitev.

Igralci so prišli na priprave v različnem stanju. Šporar in Blažič sta sezono končala zgodaj, zato sta vadila po individualnem programu. Ker se bliža prestopni rok, bodo nekateri igralci z mislimi pri selitvah. Znano je, da se Miha Blažič iz Ferencvarosa na Madžarskem seli v Angers v Franciji, Sandi Lovrić iz Lugana v Švici v Udinese v Italiji, Blaž Kramer pa iz Züricha v Švici v Legio Varšava na Poljskem, kjer je zatočišče zaradi vojne v Ukrajini našel tudi Verbič, a se mu posoja iz Dinama Kijev v teh dneh izteka.

»Nekateri so imeli zajetne minutaže in dobre rezultate v klubih ter opozorili nase, drugi so v težavah, ki pa jih lahko rešijo s kakovostnimi reprezentančnimi igrami. V preteklosti so nekateri prihajali na zbore kot 25. ali 27. izbor v klubih, pa so uspešno igrali in svoje statuse reševali,« je razlagal Kek, ki ima na seznamu kar štiri vratarje. Ob Janu Oblaku in Vidu Belcu sta še Igor Vekić, ki je bil na Portugalskem rezervist, a naj bi imel Žiga Frelih po odlični sezoni nekaj zdravstvenih težav, ter mladi Martin Turk z desetimi tekmami v finišu sezone v italijanskem drugoligašu Parmi. Osemnajstletni Turk bo branil dve tekmi za mlado reprezentanco do 21 let proti Andori in Angliji v sicer že izgubljenih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. »Če se bo kar koli zgodilo – kartoni, poškodbe, slaba forma – bomo potegnili igralce iz mlade reprezentance. Takšna poteza je logična, saj so se igralci razbežali na počitnice in jih ne bom lovil po plažah,« je bil slikovit Kek.

Iličić še ni rekel ne reprezentanci

V reprezentanci ni prvega zvezdnika Josipa Iličića, ki zaradi psihičnih težav vso pomlad ni igral in je bil v zasedbi Atalante šele v zadnjem krogu italijanskega prvenstva. »Slišala sva se pred nekaj dnevi. Vesel sem, ker je deloval zelo v redu, jasno pa je, da njegova pripravljenost in forma nista na ravni, ki jo zahtevajo tekme v ligi narodov. Z njegove strani ni bilo nobenega ne za nadaljnje sodelovanje. Upam, da bo šla njegova športna pot naprej tudi v reprezentančnem dresu,« je dodal Kek, ki je bil navdušen, da je bilo državno prvenstvo do konca napeto. Podelil je komplimente Kopru, za Maribor pa je dejal, da je ekipa, ki zbere največ točk, zasluženo prvak.