Nepreslišano: Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance

Ko sem dejal, da sem prepričan o naši uvrstitvi na veliko tekmovanje, to ni bil neki nori optimizem niti iskanje izziva ali provociranje, želim biti realen, z obema nogama stojim trdno na tleh, a ko nekaj vidim, sem vesel, da lahko to rečem. Če bi bile v naši kvalifikacijski skupini težje reprezentance, bi rekel kaj v stilu ′Naredili bomo vse′, zdaj pa je s strani igralcev, strokovnega vodstva in nogometne zveze prišel trenutek, da smo optimistični, ker smo lahko. Bodimo pa skromni in ponižni, ne bodimo bahati ali podcenjujoči do kogarkoli, saj bomo za to hitro kaznovani.