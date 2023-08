Triintridesetletna Hermoso je v izjavi zapisala, da se s poljubom, ki je v Španiji zanetil veliko afero, ni strinjala. »Počutila sem se ranljivo, bila sem žrtev napada, impulzivnega, mačističnega, neumestnega dejanja, ki mu nisem privolila,« je zapisala v izjavi.

Rubiales je bil v dneh po finalu svetovnega prvenstva, v katerem so Španke slavile proti Angliji z 1:0, deležen številnih kritik po svetu. Tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je proti predsedniku španske zveze sprožila disciplinski postopek, saj gre za kršitev disciplinskega kodeksa.

Šestinštiridesetletni funkcionar je danes na izredno sklicani novinarski konferenci večkrat glasno poudaril, da kljub pozivom in pritiskom ne bo odstopil s položaja predsednika RFEF.

»Ne gre za pravico, ampak za družbeno usmrtitev,« je odvrnil Rubiales na številne pozive v domovini in po svetu, naj zaradi nedostojne poteze po finalu svetovnega prvenstva odstopi.

Več pozivov k odstopu

Ko so Španke osvojile svetovni naslov, je namreč Rubiales eno največjih zvezdnic reprezentance Jenni Hermoso pri tem poljubil na usta, s čimer je sprožil plaz kritik in ogorčenja. Kasneje je Rubiales trdil, da se je v zasebnem pogovoru s tem Hermoso strinjala, ta pa je to v današnji izjavi demantirala.

Že pred tem je španska ženska nogometna liga zahtevala Rubialesovo razrešitev. K odstopu ga poziva tudi mednarodni sindikat Fifpro, španska vlada na čelu s premierjem Pedrom Sanchezom pa je sporočila, da je bilo njegovo opravičilo nezadostno, zato zahteva preiskavo.

Hermoso in še okoli 80 drugih španskih nogometašic je v ločeni izjavi sindikata igralk Futpro danes sporočilo, da za reprezentanco ne bodo igrale, dokler bo na čelu zveze zdajšnja garnitura. Podpisanih je tudi vseh 23 reprezentantk, ki so v nedeljo v Sydneyju slavile naslov svetovnih prvakinj, še piše AFP.

»Želimo si strukturnih sprememb, ki bodo pomagale reprezentanci rasti in se razvijati ter vse to prenesti na poznejše generacije. Z žalostjo nas navdajajo zadnji, nesprejemljivi dogodki, ki so očrnili največji športni uspeh španskega ženskega nogometa,« so igralke zapisale v izjavi.