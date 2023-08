»Ne bom odstopil. Boril se bom do konca,« je na izredni generalni skupščini španske nogometne zveze RFEF presenetil njen predsednik Luis Rubiales. Presenetil zato, ker so k njegovi razrešitvi v zadnjih dneh pozvali tako v španski ženski nogometni ligi kot v mednarodnem sindikatu Fifpro, mednarodna zveza Fifa je zoper njega sprožila disciplinski postopek, španska vlada s premierjem Sanchezom na čelu pa zahtevala notranjo preiskavo. Razlog je bil poljub, ki ga je po osvojitvi naslova svetovnih prvakinj v Sydneyju prilepil na usta reprezentantki Jennifer Hermoso, z nedostojno in neprimerno potezo pa sprožil plaz kritik in ogorčenja. Španski mediji so se v četrtek zvečer razpisali, kako bo 46-letnik na današnjem sestanku odstopil. »Izgubil je podporo nogometašev, vlade, Fife in celo lokalnih organizacij, odvisnih od denarja zveze,« je njegovo slovo napovedal tudi priznani španski novinar Guillem Balague. »To je bil spontan poljub, obojestranski, evforičen in sporazumen,« je prepričan 46-letnik, ki poudarja, da je prava žrtev medijskega linča v tej zgodbi on. »Ne gre za pravico, ampak za družbeno usmrtitev,« se je odzval na kritike tako doma kot v tujini.

Priznal napako

Rubiales, sicer tesen sodelavec Aleksandra Čeferina, sprva kritik svojega odvratnega in nasilnega obnašanja ni jemal pretirano resno. »Poljub z Jenni? Povsod se najdejo idioti. Ob nepomembni potezi vzajemnih čustev ne smemo dajati pozornosti vsemu, kar je bilo izrečeno,« se je odzval za radio Marca. Kmalu zatem se je opravičil in priznal napako: »To sem storil brez kakršnega koli slabega namena v trenutku največjega razburjenja. Tukaj smo to videli kot nekaj povsem naravnega in običajnega, zunaj pa je povzročilo nemir. Ne preostane mi drugega, kot da se opravičim in se kaj naučim iz tega. In ko zastopam zvezo, moram biti bolj previden.« Kritike kljub opravičilu niso pojenjale. »Enega največjih podvigov v zgodovini španskega športa je omadeževalo sramotno vedenje najvišjega predstavnika španskega nogometa, ki je še enkrat pokazal, da ni dorasel položaju, ki ga zaseda. Šefa, ki zgrabi svojo zaposleno za glavo in jo poljublja na usta, preprosto ni mogoče tolerirati,« so izpostavili v španski ženski nogometni ligi.

Jenni Hermoso je že v nedeljo na instagramu objavila posnetek slavja v slačilnici. Na zbadanje soigralk je med smehom odgovorila: »Ni mi bilo všeč.« A je že kaj kmalu zanikala neprimernost poljuba in bila jasna, da ni šlo za obliko spolnega nasilja. »To je bila povsem spontana obojestranska gesta zaradi neizmernega veselja. S predsednikom imava odličen odnos, njegovo vedenje z vsemi nami je bilo izjemno. To je bila naravna gesta naklonjenosti in hvaležnosti,« je razložila in dodala, da taki potezi ne bi smeli posvečati preveč pozornosti. Zgodilo se je ravno nasprotno.

»V kakšnem narobe obrnjenem svetu živimo? Na največjem odru, kjer bi morali proslavljati, mora ta tip fizično napasti Jenni,« je incident za revijo Atlantic komentirala prva zvezda ženskega nogometa, ameriška napadalka Megan Rapinoe. Rubialesovo vedenje je označila še za prikaz globoke stopnje mizoginije in seksizma. Ostra je bila tudi španska ministrica za enake možnosti Irene Montero. »To se dogaja vsak dan, a je bilo doslej nevidno. Ne smemo dovoliti, da postane nekaj običajnega,« je zapisala in dodala, da je šlo v incidentu za spolno nasilje. »Vsi se sprašujemo, da če je to storil pred celo Španijo, kaj se šele dogaja, ko ni javno? Spolno nasilje nad ženskami se mora nehati,« pa je bila jasna ministrica za socialne zadeve Ione Belarra. V tej obmorski državi so lani sprejeli zakon »samo ja pomeni ja«, ki naj bi predstavljal odločilen korak k spremembi spolne kulture v državi ter odpravi spolnega nasilja. »Od danes je Španija svobodnejša in varnejša država za vse ženske,« je takrat komentirala ministrica Montero.

Problematičen tudi selektor

Očitno pa Rubiales ni bil edino gnilo jabolko v španskem nogometu. Problematičen je tudi 42-letni selektor Jorge Vilda, ki je na položaju že od leta 2015. Lani po izpadu v četrtfinalu evropskega prvenstva je med njim in petnajstimi nogometašicami izbruhnil spor in sicer zaradi njegove obsedenosti z disciplino, slabega odnosa do igralk in zastarelem načinu vodenja reprezentance. Razen treh, ki so se vrnile v reprezentanco, je ostalih dvanajst nogometašic bojkotiralo SP, saj Vilda ob podpori Rubialesa ni odstopil. Selektor naj bi pred leti uporabljal še hujše metode »treniranja« - nogometašice gostovanjih v tujini ponoči baje niso smele zaklepati vrat sob, dokler jih vodilni niso preverili. Zaradi tega so se počutile kot otroci. Vilda se je v žarometu medijev znašel tudi zadnje dni. Med praznovanjem zmagovitega gola Olge Carmone v finalu SP je članico spremljevalne ekipe objel, roka pa mu je zatavala tudi na njene prsi, kjer se je zadržala nekaj trenutkov. Dejanje so mnogi opisali kot povsem neprimerno.